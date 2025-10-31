Мурманчан приглашают на юбилейную X Всероссийскую просветительскую акцию «Большой этнографический диктант»Жители Мурманской области присоединяются к акции «Большой этнографический диктант»
Доллар США незначительно дешевеет к евро и иене

Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают в минусе как неделю, так и весь октябрь.

Как отмечает finmarket.ru, давление на рынок оказывают ожидания избытка предложения нефти. Трейдеры ждут очередной встречи ОПЕК+, которая состоится 2 ноября. По данным СМИ, страны склоняются к очередному умеренному увеличению добычи в декабре, базовым сценарием станет повышение квот на добычу нефти на 137 тысяч баррелей в сутки.

Между тем, статданные из Китая, опубликованные в пятницу, показали ослабление деловой активности в промышленном секторе, что ухудшает перспективы спроса на нефть. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе в октябре опустился до минимальных с апреля 49 пунктов с 49,8 пункта в октябре. Значение ниже 50 пунктов говорит о спаде активности.

Трейдеры также продолжают оценивать последствия санкций США в отношении российских нефтекомпаний «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть».

Ранее «Reuters» сообщало, что несколько индийских нефтеперерабатывающих компаний уже приостановили закупки российской нефти вслед за введением новых санкций. При этом, по данным агентства, «Indian Oil Corp.» продолжает приобретать российскую нефть у компаний, не подпадающих по санкции.

Глава французской «TotalEnergies» Патрик Пуяннэ заявил в ходе телеконференции для инвесторов в четверг, что последние санкции США в отношении российских компаний оказывают реальное влияние на цены на нефть. Он отметил, что рынок недооценивает влияние этих санкций, в то время как в компании начинают видеть реальный эффект.

На этой неделе цены как Brent, так и WTI снизились более чем на 2%, в октябре - примерно на 3%.

Доллар США незначительно дешевеет к евро и иене, стабилен к фунту стерлингов на торгах в пятницу.

Американский ЦБ понизил ставку на 25 б.п. по итогам заседания 28-29 октября. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл сказал в ходе пресс-конференции, что дальнейшее уменьшение ставки в декабре остаётся открытым вопросом и не гарантировано. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её снижения на 25 б.п. на декабрьском заседании оценивается трейдерами в 66,8% против 90% до выступления Пауэлла.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал менять основные ставки на заседании в четверг, а его руководитель Кристин Лагард подтвердила, что регулятор остаётся в хорошей позиции в плане денежно-кредитной политики. Ранее Лагард неоднократно повторяла эту фразу, имея в виду способность ЕЦБ эффективно реагировать на любые риски в экономике еврозоны.

По состоянию на 9.28 мск евро вырос к доллару на 0,06% и торгуется на уровне $1,1572 по сравнению с $1,1565 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составляет $1,3152 против $1,3151 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной снизилась на 0,07% - до 154,02 иены против 154,13 иены на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1117 юаня по сравнению с 7,1105 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,04%. На этой неделе DXY прибавил 0,6% на фоне ослабления уверенности трейдеров в том, что Федеральная резервная система (ФРС) вновь опустит базовую процентную ставку в декабре, пишет  «Trading Economics».

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,65/85,19 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 92 копейки, средний курс продажи вырос на 46 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,99-82,09 рубля за доллар.

Китайский юань повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,33 рубля (+3,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,48 копейки выше уровня действующего официального курса.

