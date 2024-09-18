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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.24 10:30

Доллар США незначительно дешевеет к евро, стабилен к фунту стерлингов на торгах в среду, резко дешевеет в паре с иеной

Цены на нефть снижаются сегодня на данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США. По оценкам API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,96 млн баррелей. Официальные данные о резервах энергоносителей в стране будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 17.30 мск.

Как пишет finmarket.ru, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, опасаясь усиления напряженности после событий в Ливане. Во вторник одновременно в разных частях Ливана взорвались пейджеры, которые использовали члены ливанского шиитского движения «Хезболла». Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что в результате инцидента погибли не менее 11 человек, ещё около 4 тыс. человек получили ранения, причем состояние 400 из них оценивается как критическое.

Этот инцидент может привести «к возврату премии за риск к ценам на нефть», отмечает сырьевой аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн, мнение которого приводит «Market Watch».

Кроме того, трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены в среду. Инвесторы уверены, что американский ЦБ опустит ставку на этом заседания, но расходятся во мнениях относительно размера снижения.

Доллар США незначительно дешевеет к евро, стабилен к фунту стерлингов на торгах в среду, резко дешевеет в паре с иеной.

Рынок ждёт итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены в 21.00 мск в среду. В 21.30 мск начнётся пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Банк Англии и Банк Японии также проводят очередные заседания на этой неделе. Шансы на то, что британский ЦБ опустит базовую ставку на 25 б.п. в четверг оцениваются рынком в 40% против 20% в конце прошлой недели, пишет газета «Financial Times».

Японский ЦБ, как ожидается, сохранит базовую ставку неизменной по итогам заседания в пятницу, поскольку регулятору ещё нужно оценить последствия её предыдущего повышения, пишет «The Wall Street Journal». В июле Банк Японии неожиданно увеличил ставку до 0,25% годовых.

По состоянию на 8.57 мск евро увеличился к доллару на 0,06% и торгуется на уровне $1,1121 против $1,1114 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,87/93,7 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 11 копеек, средний курс продажи вырос на 42 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,7-90,6 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 91,7-91,8 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет после укрепления по итогам предыдущих торгов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,911 рубля (+2,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,16 копейки  ниже уровня действующего официального курса.

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