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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.25 10:30

Доллар США незначительно дешевеет к основным мировым валютам

Нефтяные цены продолжают снижаться с утра после объявления президентом США Дональдом Трампом нового плана оказания давления на Россию.

Как сообщает finmarket.ru, анонсированные Трампом шаги не предусматривают немедленных ограничений для нефтяного сектора РФ, которых опасались инвесторы.

Трамп заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в понедельник, что разочарован позицией России по украинскому урегулированию. Он предупредил, что введёт «очень суровые пошлины, если у нас не будет сделки в течение 50 дней». Он добавил, что речь идёт о вторичных пошлинах «примерно в 100%».

Позже постпред США при НАТО Мэттью Уитакер пояснил, что эти меры в случае имплементации коснутся стран, покупающих нефть из РФ. «Вторичные санкции предусматривают введение пошлин против покупателей российской нефти», - сказал Уитакер. Среди таких покупателей Уитакер назвал, в частности, Индию и Китай.

«Пауза в 50 дней снимает немедленные опасения, что прямые санкции в отношении РФ ограничат поставки нефти из страны», - говорится в обзоре аналитиков «ANZ Research».

При этом опасения, связанные с негативными экономическими последствиями новых пошлин Вашингтона на импорт, оказывают давление на нефтяной рынок, отмечают эксперты «ANZ», мнение которых приводит «The Wall Street Journal».

В минувшие выходные президент США объявил, что намерен ввести 30-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и стран Евросоюза с 1 августа.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,11%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,1%.

Внимание рынка направлено на данные о динамике потребительских цен в США за июнь, которые будут обнародованы в 15.30 мск во вторник. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит «Trading Economics», предполагает ускорение инфляции в стране в прошлом месяце до 2,7% с майских 2,4%.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл ранее говорил, что американский ЦБ ожидает усиления инфляции летом на фоне торговой политики Вашингтона. Именно этот фактор удерживает Федрезерв от снижения базовой процентной ставки.

«Если статданные не покажут ускорения инфляции в июне, могут возникнуть вопросы к последнему решению ФРС не опускать ставку, и усилится давление в плане необходимости смягчения денежно-кредитной политики», - говорит валютный аналитик «Convera» Джеймс Книвтон, слова которого приводит «Reuters».

Федрезерв удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря.

Президент США Дональд Трамп в понедельник в очередной раз призвал ФРС уменьшать ставку. «Ставка должна быть на уровне 1%. Она должна быть ниже 1%», - заявил он.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры ждут её уменьшения на 50 базисных пунктов в этом году, причём первое снижение ожидается в сентябре.

По состоянию на 9.05 мск за евро давали $1,1686 по сравнению с $1,1664 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару поднялся к этому времени до $1,3441 с $1,3427 накануне. Курс американской валюты в паре с иеной составил 147,61 иены с 147,72 иены по итогам торгов в понедельник. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1764 юаня по сравнению с 7,1723 юаня накануне.

Китайский юань заметно дешевеет в начале торгов на Московской бирже, рубль растёт благодаря ослаблению рисков немедленного введения США новых антироссийских санкций. Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями и анализируют заявления президента США Дональда Трампа по России. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8395 рубля (-11,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,37 копейки  ниже уровня действующего официального курса.

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