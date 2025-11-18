Проездные билеты на городском сообщении в Мурманской области с 1 января будут доступны только в формате «Единой карты жителя» и «Карты 51»Губернатор призвал предпринимателей принять участие в конкурсе «Сувенир года. Арктика»
Доллар США незначительно дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть снижаются сегодня я в ходе торгов. Трейдеры оценивают потенциальное влияние геополитических факторов на рынок на фоне прогнозов избытка предложения в связи с наращиванием поставок ОПЕК+.

«Рынок взвешивает «медвежьи» прогнозы для баланса спроса и предложения и геополитические риски, связанные с возможностью перебоев поставок из России и других регионов, - отмечает аналитик «MST Marquee» Сол Кавонич. - Если исполнение санкций окажется слабым, разрастания геополитических конфликтов не произойдёт, а ОПЕК сохранит текущий курс, цены на нефть со временем опустятся ещё ниже».

Как отмечает finmarket.ru, прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованный на прошлой неделе, предполагает рекордный избыток предложения на мировом рынке в 2026 году. МЭА ожидает, что предложение превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки.

В центре внимания трейдеров остаётся политика президента США Дональда Трампа. Он выразил готовность поддержать готовящийся в Конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. Трамп также сказал, что такая мера может быть принята и в отношении Ирана.

Кроме того, инвесторы ждут шагов Трампа в адрес Венесуэлы. Президент США заявил, что уже определился с позицией относительно возможных действий в отношении этой страны, но не раскрыл подробностей.

Доллар США незначительно дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах во вторник.

Инвесторы ждут публикации на этой неделе ряда отложенных из-за шатдауна статистических отчётов, которые могут дать более чёткое представление о ситуации в экономике США и повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке на декабрьском заседании.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её уменьшения Федрезервом на 25 базисных пунктов в декабре оценивается рынком в настоящее время в 46,6% против 62,4% неделей ранее, по данным «CME FedWatch».

Ожидания снижения ставки уменьшились на прошлой неделе после высказываний ряда членов руководства американского ЦБ. В частности, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики американским ЦБ может в большей степени способствовать закреплению повышенной инфляции в США, чем поддержать рынок труда.

Ранее два главных «голубя» в руководстве Федрезерва - главы ФРБ Миннеаполиса и Сан-Франциско Нил Кашкари и Мэри Дейли - дали понять, что склоняются к сохранению ставки на прежнем уровне на предстоящем заседании.

Между тем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что Федрезерву следует вновь опустить ставку в декабре. «Я сфокусирован на рынке труда, ослабляющемся уже несколько месяцев, и маловероятно, что отчёт за сентябрь, который будет обнародован на этой неделе, или какие-то другие данные в ближайшее время изменят мое мнение о необходимости снижения ставки», - заявил он на мероприятии в Лондоне.

По состоянию на 9.18 мск евро увеличился к доллару на 0,05% и торгуется на уровне $1,1598 по сравнению с $1,1592 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару подрос на 0,04% - до $1,3162 с $1,3156 накануне. Курс американской валюты к иене снизился на 0,10% - до 155,10 иены с 155,26 на закрытие предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1143 юаня по сравнению с 7,108 юаня на закрытие рынка в понедельник.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,12%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,04%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,67/85,81 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 156 копеек, средний курс продажи вырос на 95 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82-82,1 рубля за доллар.

Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже утром во вторник; рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 18 ноября на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3735 рубля (+0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,67 копейки ниже уровня действующего официального курса.

