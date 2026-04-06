Доллар США незначительно дешевеет к основным валютам

Нефть Brent дорожает в понедельник после длинных выходных, контракт на WTI с ближайшей датой поставки торгуется в минусе.

Как пишет finmarket.ru, трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, где шестую неделю подряд продолжаются военные действия. США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению конфликта, сообщило издание «Axios» со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, переговоры проходят при посредничестве Пакистана, Египта и Турции, а также посредством текстовых сообщений между посланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Однако, по мнению источников, шансы на достижение частичной сделки в течение следующих 48 часов невелики.

Американский чиновник заявил порталу, что администрация президента США Дональда Трампа в последние дни направила Тегерану несколько предложений, но пока иранские официальные лица их не приняли.

В воскресенье Трамп заявил, что во вторник будут нанесены удары как по иранским электростанциям, так и по мостам, если Тегеран не восстановит движение через Ормузский пролив.

Восемь стран ОПЕК+ по итогам прошедшей в выходные встречи договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тысяч баррелей в сутки.

На закрытие рынка в четверг цена Brent составила $109,03 за баррель, WTI - $111,54 за баррель.

Доллар США стабилен в паре с евро на торгах в понедельник, слабо дешевеет к фунту стерлингов и иене.

Активность торгов остаётся ниже обычной, поскольку рынки Европы, а также Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Нервозность на рынке сохраняется в связи с продолжающимися военными действиями на Ближнем Востоке.

Развитие событий на Ближнем Востоке и влияние конфликта на стоимость нефти остаются ключевыми факторами, на которых фокусируются участники валютного рынка, отмечается в обзоре аналитиков «OCBC Group Research».

Статданные, обнародованные в пятницу, показали более существенный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в американской экономике. Количество рабочих мест в марте подскочило на максимальные с декабря 2024 года 178 тысяч. Безработица в США в прошлом месяце снизилась до 4,3% с февральских 4,4%.

Опубликованные данные говорят об устойчивости рынка труда, что позволяет Федеральной резервной системе (ФРС) не спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики в условиях неопределенности в отношении последствий ближневосточного конфликта для экономики США. Эксперты «Citigroup» теперь ожидают, что ФРС в следующий раз опустит базовую ставку лишь в сентябре, а не в июне, как прогнозировалось ранее. Они по-прежнему ждут снижения ставки американским ЦБ на 75 базисных пунктов в этом году.

По данным на 9.20 мск евро увеличился к доллару на 0,06% и торгуется на уровне $1,1526 по сравнению с $1,1519 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта поднялся на 0,10% - до $1,3215 с $1,3202 в пятницу. Стоимость доллара к иене снизилась на 0,08% - до 159,55 иены с 159,67 иены по итогам предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань находится на уровне 6,8855 юаня против 6,8864 юаня в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,06%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,82/82,83 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 37 копеек, средний курс продажи вырос на 22 копейки. Лучшие курсы покупки составили 80,1-80 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,4-81,5 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль подрастает на фоне дорогой нефти. Пара «юань-рубль» опустилась ниже 11,5 руб./юань впервые с 12 марта. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4635 рубля (-3,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,08 копейки ниже уровня действующего официального курса.

