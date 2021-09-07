Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно в ходе сегодняшних торгов. В центре внимания трейдеров в том числе остаётся ситуация в Мексиканском заливе.

Как сообщает finmarket.ru, работа мощностей, обеспечивающих более 80% добычи в регионе, остаётся приостановлена после урагана «Ида», сообщил американский регулятор. В Луизиане по-прежнему не возобновили работу пять НПЗ, на которых приходится нефтеперерабатывающие мощности в объеме около 1 млн баррелей в сутки, или около 6% от общего объёма нефтеперерабатывающих мощностей в США, сообщило Минэнерго страны.

Поддержку нефтяным котировкам оказывает снижение доллара США.

Тем временем Саудовская государственная нефтекомпания «Saudi Aramco» в минувшие выходные сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,12 доллара (0,17%) - до 69,17 доллара за баррель.

Доллар США незначительно изменяется по отношению к евро и японской иене в ходе сегодняшних торгов. На этой неделе инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг.