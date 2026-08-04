Доллар США незначительно меняется к евро и фунту, укрепляется к иене

Цены на нефть растут утром во вторник после падения по итогам предыдущей сессии, вызванного признаками деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Накануне Brent обновила минимум с 13 июля после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о своём решении не наносить запланированные массированные удары по Ирану ради попытки добиться своих целей мирными способами.

Как пишет finmarket.ru, по словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран «и другие ближневосточные страны». Трамп выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, «будет заключено в скором времени», но не уточнил, в чем оно может заключаться. Он сказал также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.

Тем временем представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что его страна не ведёт переговоров с США.

«Масштаб падения котировок в понедельник кажется чрезмерным с учётом сохранения высокой неопределенности. Мы уже неоднократно это проходили, - написали аналитики «ING». - Иран отрицает, что ведёт переговоры, а Трамп угрожает новыми ударами, если сделка не будет заключена, и всё это говорит о возможности новой эскалации».

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE

Курс доллара США практически не меняется в паре с евро и фунту, при этом американская валюта растёт к японской иене.

Участники рынка следят за геополитическими событиями на Ближнем Востоке.

Ключевым событием для рынка на этой неделе станет публикация отчёта о состоянии американского рынка труда в пятницу. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в экономике США в июле выросло на 83 тысячи после роста на 57 тысяч в июне, при этом уровень безработицы вырос до 4,3% с 4,2%.

Накануне иена поднималась до максимума за три месяца на сообщениях, что министерство финансов Японии впервые за 15 лет прибегло к совместным интервенциям с США с целью поддержки курса нацвалюты. Япония, вероятно, потратила на интервенции порядка 5,3 трлн иен ($34 млрд) в минувшую пятницу, по оценкам «Bloomberg». «Я ожидаю, что опасения дальнейших интервенций со стороны властей США и Японии ослабят понижательное давление на иену в краткосрочной перспективе, - отметил стратег «Invesco» Томо Киносита. - Вероятно, иена укрепится к доллару к концу года».

Пара евро/доллар по данным на 9.16 мск торгуется на уровне $1,1508 по сравнению с $1,1509 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару снизилась всего на 0,04% и составляет $1,3428 против $1,3433 по итогам торгов в понедельник. Курс американской валюты в паре с иеной повысился на 0,31% - до 157,67 иены против 157,18 иены накануне. Доллар в паре с офшорным юанем стабилен у отметки 6,7544 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,13%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,07%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,34/82,73 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 187 копеек, средний курс продажи упал на 102 копейки. Лучшие курсы покупки составили 88,5-88,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80-80,1 рубля за доллар.

Китайский юань немного дешевеет в начале торгов на Московской бирже. Рубль слегка подрастает в рамках коррекции на фоне дорожающей нефти после падения накануне. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,931 рубля (-1,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,68 копейки выше уровня действующего официального курса.