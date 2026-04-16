Доллар США незначительно меняется к основным мировым валюта

Цены на нефть слабо поднимаются, участники рынка ждут новостей о переговорах по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Телеканал «Аль-Джазира» накануне сообщил о прибытии в Тегеран делегации пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских переговоров. Агентство «Associated Press» написало, что посредники ищут способы продлить вскоре истекающее перемирие между США и Ираном.

Как отмечает finmarket.ru, в то же время «The Washington Post» написала, что США направляют на Ближний Восток свыше 10 тысяч военнослужащих. По словам собеседников газеты, в Вашингтоне рассматривают варианты с дополнительными ударами или наземными действиями, если перемирие будет нарушено.

«Надежды на деэскалацию сохраняются, но многие инвесторы настроены скептично с учётом того, что в прошлом переговоры между США и Ираном неоднократно срывались, несмотря на признаки прогресса, - отметил аналитик «Fujitomi Securities» Тоситака Тадзава. - Пока не будет заключено мирное соглашение и свободная навигация в Ормузском проливе не возобновится, цены на нефть марки WTI будут колебаться в диапазоне от $80 до $100 за баррель».

По оценкам аналитиков «ING», блокировка Ормузского пролива сократила поставки нефти на мировой рынок примерно на 13 млн баррелей в сутки.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно снизились. Министерство энергетики страны сообщило об их сокращении на 913 тысяч баррелей, тогда как аналитики, консенсус-прогноз которых приводит «Trading Economics», ожидали увеличения на 200 тысяч баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 10 апреля, упали на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - на 3,12 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение резервов бензина и дистиллятов на 2,1 млн баррелей и 2,4 млн баррелей соответственно.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 1,73 млн баррелей.

Курс доллара США слабо дешевеет к основным мировым валютам сегодня утром, трейдеры ждут новостей об американо-иранских переговорах.

Доллар резко подорожал в начале военных действий США и Израиля против Ирана, однако затем опустился почти до прежних значений благодаря надеждам на мирное урегулирование конфликта. При этом нет оснований считать, что доллар перестал получать поддержку в период геополитической неопределенности, отметил Пареш Упадхьяя из «Pioneer Investments». По его словам, спрос на защитные активы вновь вырастет, если переговоры не увенчаются успехом.

Между тем региональный обзор Федеральной резервной системы «Beige Book», опубликованный в среду, показал, что экономическая активность в восьми из двенадцати округов США в период с конца февраля по начало апреля 2026 года росла темпами от слабых (slight) до умеренных (moderate). Ближневосточный конфликт стал главным источником неопределенности для представителей бизнеса, осложнившим принятие решений относительно найма, ценообразования и капиталовложений, и многие компании заняли выжидательную позицию, говорится в отчёте.

В четверг будут опубликованы окончательные данные по инфляции в еврозоне. По предварительным данным, потребительские цены в валютном блоке в марте выросли на 2,5% в годовом выражении.

Сегодня стало известно, что экономика Китая в первом квартале 2026 года увеличилась на 5% в годовом выражении. Темпы роста ВВП ускорились с 4,5% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 4,8%.

Евро по данным на 9.10 мск подрос к доллару на 0,03% и торгуется на уровне $1,1802 по сравнению с $1,1799 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару увеличилась на 0,09% - до $1,3573 против $1,3561 по итогам торгов в среду. Курс американской валюты в паре с иеной снизился на 0,12% - до 158,86 иены по сравнению со 159,00 иены на закрытие предыдущей сессии.

Доллар в паре с офшорным юанем стабилен и торгуется по 6,8147 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,08%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,98/79,57 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 98 копеек, средний курс продажи упал на 74 копейки. Лучшие курсы покупки составили 78,6-78,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,93-78,03 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже. Рубль немного корректируется вниз после сильного укрепления в предыдущие дни и в ожидании новых драйверов к росту. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,075 рубля (+1,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,16 копейки выше уровня действующего официального курса.