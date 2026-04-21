Доллар США незначительно растёт к основным валютам

Цены на нефть снижаются утром во вторник после резкого подъёма по итогам предыдущей сессии, вызванного опасениями провала американо-иранских переговоров.

Как отмечает finmarket.ru, на минувших выходных Иран возобновил блокаду Ормузского пролива, а американские военные перехватили сухогруз, шедший в Оманском заливе под иранским флагом. Также президент США Дональд Трамп вновь объявил о готовности Соединенных Штатов нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если сделка по урегулированию конфликта не состоится. Такие события повысили опасения, что сторонам не удастся договориться о продлении перемирия, истекающего 22 апреля.

Тем временем издание «New York Post» сообщило со ссылкой на американского президента, что делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом уже вылетела в Исламабад для новых переговоров с Тегераном.

«Накануне рынки энергоносителей выросли после решения Ирана отменить открытие Ормузского пролива, но они всё ещё торгуются в диапазоне, допускающем оптимизм в отношении американо-иранских переговоров, - написали аналитики «ING». - Но мы полагаем, что рынок недооценивает текущие перебои поставок. Есть ощущение, что оптимизм не даёт увидеть реальность, в которой существует шок предложения».

По оценкам аналитиков «Citi», если пролив будет закрыт ещё месяц, мировой рынок недополучит 1,3 млрд баррелей нефти, а цена Brent во втором квартале составит около $110 за баррель.

Курс доллара США слабо поднимается в парах с евро, фунтом и японской иеной.

Инвесторы ждут нового раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде. По сообщениям СМИ, Тегеран готовится отправить туда своих представителей, несмотря на предыдущие сигналы об обратном. Американскую делегацию вновь возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Трейдеры надеются, что сторонам удастся договориться хотя бы о продлении перемирия, истекающего в среду.

«Есть ощущение, что Трамп хочет заключить сделку с Ираном и закончить войну как можно быстрее», - отметила Кэрол Конг из «Commonwealth Bank of Australia».

Также трейдеры ждут важных макроэкономических статданных, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. Так, данные о британской инфляции будут обнародованы в среду, окончательный индекс доверия потребителей в США за апрель, рассчитываемый Мичиганским университетом - в пятницу.

По состоянию на 9.18 мск евро снизился к доллару на 0,11% и торгуется на уровне $1,1775 по сравнению с $1,1788 на закрытие предыдущей сессии, единая европейская валюта теряет около 0,1%. Стоимость фунта к доллару уменьшилась на 0,07% - до $1,3525 против $1,3535 по итогам торгов в понедельник. Курс американской валюты в паре с иеной подрос на 0,05% - до 158,89 иены по сравнению со 158,81 иены на закрытие предыдущей сессии. Доллар в паре с офшорным юанем стабилен и торгуется по 6,8137 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,05%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,37/79,37 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 98 копеек, средний курс продажи упал на 114 копеек. Лучшие курсы покупки составили 78,6-78,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,99-78,09 рубля за доллар.

Китайский юань опускается в начале торгов на Московской бирже, рубль умеренно укрепляется на фоне высоких мировых цен на нефть, несмотря на их коррекцию в начале торгов 21 апреля. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9645 рубля (-3,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,73 копейки ниже уровня действующего официального курса.