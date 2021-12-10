Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после падения примерно на 2% по итогам предыдущей сессии. Трейдеры оценивают прогнозы спроса на фоне сохраняющихся опасений негативного влияния нового штамма коронавируса «омикрон» на экономику, пишет «Trading Economics».

Ряд стран начали вводить новые ограничения в связи с увеличением числа заражений.

Как пишет finmarket.ru, власти Великобритании ранее на этой неделе велели компаниям перевести сотрудников на удалённый режим работы. В Дании закрыли рестораны, бары и школы, а в Китае запретили групповые туристические поездки из провинции Гуандун. На рынке также сохраняются опасения по поводу экономики КНР на фоне проблем крупных застройщиков страны.

Тем временем доклад Министерства энергетики США, опубликованный ранее на этой неделе, показал менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов сырья в стране.

Как сообщило в среду это ведомство, коммерческие резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 241 тысячу баррелей - до 432,87 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством «Bloomberg», ожидали снижение на 1,52 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах выросли на 3,88 млн баррелей, дистиллятов - на 2,73 млн баррелей. Аналитики прогнозировали их повышение соответственно на 2 млн баррелей и 1 млн баррелей.

В начале сегодняшних торгов на Московской бирже изменения доллара США и евро незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению. В ходе сегодняшних торгов доллар США незначительно снижается к евро, стабилен в паре с японской иеной.