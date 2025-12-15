Доллар США незначительно укрепляется к евро и фунту

Нефтяные цены восстанавливаются с утра после падения по итогам предыдущей недели. За минувшую неделю обе марки потеряли более 4%.

Как сообщает finmarket.ru, внимание инвесторов сосредоточено на геополитической ситуации в мире.

США усилили давление на Венесуэлу, захватив танкер и введя новые санкции на суда и связанных с президентом страны Николасом Мадуро лиц, а также расширив военное присутствие в регионе.

Между тем первый день переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией по американскому плану урегулирования конфликта на Украине завершился в Берлине «значительным прогрессом», заявил Уиткофф накануне. В понедельник обсуждение продолжится.

Кроме того, власти Ирана сообщили о захвате иностранного танкера в Оманском заливе в связи с возможной контрабандой топлива.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растёт невысокими темпами к евро и фунту стерлингов, но заметно снижается в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,07%.

На этой неделе инвесторы ждут публикации ряда американских статданных, отложенных в связи с шатдауном.

В частности, во вторник выйдут отчёт по рынку труда за ноябрь и данные об объёме розничных продаж в октябре, а в четверг будет обнародована статистика ноябрьской инфляции (индекс CPI).

Между тем президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби не поддержал решение американского ЦБ о снижении ставки на заседании на прошлой неделе, поскольку хотел дождаться дополнительных статданных, чтобы убедиться, что влияние торговых пошлин на инфляцию в США является временным.

«Инфляция превышает целевой показатель ФРС уже четыре с половиной года, причём прогресс в её замедлении в последние месяцы застопорился, и практически все предприниматели и потребители, с которыми я говорю в округе, называют динамику цен основной проблемой, - заявил Гулсби в пятницу. - Поэтому я счёл разумным подождать дополнительных данных».

Федеральная резервная система (ФРС) уменьшила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75% годовых - по итогам заседания 9-10 декабря. Гулсби выступил за её сохранение.

При этом он полагает, что ставка может быть «существенно снижена» в следующем году.

Президент США Дональд Трамп, неоднократно высказывавшийся за серьёзное снижение ставки, в пятницу заявил, что рассматривает на пост следующего главы ФРС двух кандидатов - бывшего члена её совета управляющих Кевина Уорша и экономического советника Белого Дома Кевина Хассетта.

Главный исполнительный директор банка «JPMorgan Chase» Джейми Даймон считает, что Хассетт с большей вероятностью поддержит призывы Трампа к снижению ставки.

На текущей неделе также ожидаются заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии - их итоги станут известны в четверг и пятницу соответственно. По прогнозам экспертов, чьи средние оценки приводит «Trading Economics», ЕЦБ сохранит ставки неизменными, а японский ЦБ повысит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов.

По состоянию на 9.29 мск за евро давали $1,1735 по сравнению с $1,1740 на закрытие торгов в пятницу. Фунт стерлингов на то же время стоил $1,3363 по сравнению с $1,3371 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены составил 155,01 иены против 155,81 иены в конце предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,06/86,09 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 110 копеек, средний курс продажи вырос на 133 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,7-82,8 рубля за доллар.

Китайский юань немного подрастает в начале торгов на Московской бирже. Рубль слегка опускается, несмотря на положительную динамику на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,249 рубля (+0,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,36 копейки ниже уровня действующего официального курса.