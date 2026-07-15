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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.26 10:30

Доллар США продолжает дешеветь к евро и фунту

Цены на нефть продолжают расти утром в среду, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Как сообщает finmarket.ru, накануне Трамп провёл совещание в Белом доме, на котором обсуждалась возможность нанесения более масштабных ударов по Ирану, пишет портал «Axios» со ссылкой на источники. В ночь на среду президент заявил, что удары по Ирану продолжатся до тех пор, пока он сам не решит, что цели Вашингтона достигнуты.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанёс удары по американскому логистическому центру в Кувейте, а также уничтожил несколько целей на базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне. Иранская армия также заявила, что нанесла удары с применением беспилотников по объектам на используемой США авиабазе Муваффак Салти в Иордании, передал государственный телеканал «IRIB».

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю сократились всего на 56 тысяч баррелей. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидали снижения на 2,7 млн баррелей.

Курс доллара США слабо меняется в паре с японской иеной утром в среду, а также продолжает снижаться к евро и фунту стерлингов, реагируя на данные о резком замедлении американской инфляции.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), понижается на 0,14%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,1%.

Накануне доллар сильно просел к основным мировым валютам после публикации отчёта Минтруда США, указавшего, что потребительские цены в стране в июне увеличились на 3,5% в годовом выражении. Таким образом, инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,2% месяцем ранее, когда показатель был максимальным с апреля 2023 года. В помесячном сравнении цены снизились на 0,4%, показав отрицательную динамику впервые с мая 2020 года.

Эти данные понижают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году. Рынок сейчас оценивает возможность повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании примерно в 17%, по данным «CME FedWatch». До публикации данных по инфляции оценка такой вероятности превышала 40%.

Между тем председатель ФРС Кевин Уорш накануне заявил, что руководство ФРС готово к решительным мерам по борьбе с повышенной инфляцией.

«Если мы примем правильные меры, а мы их примем, то всплеск инфляции, наблюдавшийся последние пять лет, останется в прошлом», - отметил Уорш в своей речи в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. В среду он выступит в банковском комитете Сената.

Пара евро/доллар по данным на 9.07 мск торгуется на уровне $1,1441 по сравнению с $1,1421 на закрытие предыдущей сессии, единая европейская валюта прибавляет 0,2%. Стоимость фунта к доллару также растёт на 0,2% и составляет $1,3414 против $1,3390 по итогам торгов во вторник. Курс американской валюты в паре с иеной меняется слабо и находится на уровне 162,19 иены против 162,26 иены накануне. Доллар в паре с офшорным юанем просел на 0,1% и торгуется по 6,7684 юаня.

Как стало известно в среду, ВВП Китая во втором квартале 2026 года увеличился на 4,3% в годовом выражении - минимальными темпами с четвертого квартала 2022 года. Рост замедлился по сравнению с первым кварталом, когда он составил 5%. Опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем ожидали повышения ВВП на 4,5%.

Объём промышленного производства в Китае в июне увеличился на 5,3% в годовом выражении - максимально с марта, темпы роста ускорились по сравнению с 4,5% в мае.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце выросли на 1% в годовом выражении после падения на 0,6% в мае. Эксперты в среднем ожидали снижения розничных продаж в июне на 0,1%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,34/81,28 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 131 копейку, средний курс продажи упал на 53 копейки. Лучшие курсы покупки составили 79,6-79,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,75-80,85 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль немного опускается даже на фоне укрепления нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5215 рубля (+4,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,4 копейки выше уровня действующего официального курса.

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