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Мурманская область. Арктика (16+)04.04.25 10:30

Доллар США продолжает дешеветь к евро и иене

Сегодня нефтяные цены продолжают снижаться после максимального с 2022 года падения по итогам предыдущей сессии на фоне решений президента США Дональда Трампа по пошлинам и заявлений ОПЕК+. Падение цены Brent в четверг стало максимальным с августа 2022 года, WTI - с июля 2022 года, согласно данным «Dow Jones».

Как отмечает finmarket.ru, в среду Трамп объявил о введении крупных пошлин для торговых партнеров США, что спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики. Минимальный уровень пошлин установлен Трампом на уровне 10%, он начнёт действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Торговые меры США и ответные шаги других стран на них позволяют предположить, что мировой спрос на нефть будет ниже, чем ожидалось ранее, отмечает аналитик «TD Securities» Барт Мелек, которого цитирует «The Wall Street Journal».

В четверг восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в производстве нефти в объёме 2,2 млн баррелей в сутки и увеличить добычу с мая на 411 тысяч баррелей в сутки, что эквивалентно трём ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Согласно новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - 9,2 млн б/с.

«Экономика и спрос на нефть неразрывно связаны», - говорит Энджи Джилдеа, отвечающая за энергорынки в «KPMG U.S.». «Рынок продолжает переваривать решение Трампа по пошлинам, и наращивание добычи ОПЕК+ вместе с перспективами ослабления спроса оказывает серьёзное давление на стоимость нефти», - приводит её слова «Market Watch».

В ходе сегодняшних торгов доллар США продолжает дешеветь к евро и иене, слабо укрепляется к фунту стерлингов.

Объявление о пошлинах спровоцировало резкий уход от риска на мировых рынках и рост интереса трейдеров к наиболее надёжным активам, включая «US Treasuries». Однако доллар, который обычно укрепляется в таких обстоятельствах, в этот раз дешевеет, отмечает главный экономист «Spartan Capital Securities» Питер Кардилло.

Такая ситуация может говорить о риске более масштабного кризиса доверия, считает аналитик «Deutsche Bank» Джордж Саравелос.

«События, происходящие с начала этого года, заставляют нас беспокоиться о возможности более широкого подрыва доверия к экономическим перспективам США», - говорит эксперт, слова которого приводит «The Wall Street Journal». Это, по его словам, грозит тем, что страны, экспортировавшие капитал в США в течение последнего десятилетия и имевшие «перевес» долларовых активов, начнут сокращать эти позиции.

«США имеют крупный дефицит счёта текущих операций, а стабильность доллара зависит от притока капитала», - отмечает эксперт.

Инвесторы опасаются, что вводимые Трампом пошлины спровоцируют одновременно и усиление инфляции в США, и ослабление темпов экономического роста. Многие полагают, что в этих условиях Федеральная резервная система (ФРС) будет вынуждена снижать ставку быстрее, чем предполагалось ранее. В данный момент рынок ждёт четырёх снижений ставки по 25 базисных пунктов в этом году, первое из которых - в июне, пишет «Trading Economics».

Внимание трейдеров сегодня направлено на мартовские данные о безработице в США, которые будут обнародованы в 15.30 мск.

По состоянию на 9.26 мск за евро давали $1,1067 по сравнению с $1,1052 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта составил к 9.25 мск $1,3083 против $1,3100 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость доллара в паре с иеной снизилась на то же время до 145,96 иены по сравнению с 146,06 иены на закрытие рынка в четверг. 

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,04/89,96 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 83 копейки, средний курс продажи вырос на 70 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87,2-87,3 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль лишь немного слабеет, несмотря на сильное падение цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6145 рубля (+3,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,27 копейки выше уровня действующего официального курса.

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