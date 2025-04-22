Доллар США продолжает дешеветь к основным мировым валютам

Цены на нефть повышаются во вторник в рамках коррекции после падения на 2,5% по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, геополитические, экономические и сезонные факторы, вероятно, не позволят рынку расти дальше, отмечают эксперты. Среди таких факторов - идущие переговоры США и Ирана, говорит аналитик «XS.com» Антонио Ди Джакомо.

«Возможность заключения сделки, которая позволит Ирану возобновить экспорт нефти, создаёт «медвежьи» ожидания среди инвесторов, поскольку они и без того ждут увеличения предложения на нефтяном рынке», - отмечает эксперт, слова которого приводит «The Wall Street Journal».

В понедельник цены на нефть упали на фоне общего ухода от риска на мировых рынках в связи с ростом неопределенности относительно экономической политики США после нападок президента страны Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

В понедельник Трамп опубликовал новый пост в соцсети «Truth Social», в котором назвал Пауэлла «крупным неудачником» и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

Давление на нефтяной рынок также оказывают ожидания ухудшения состояния мировой экономики в результате торговой войны, развязанной Трампом.

Доллар США продолжает дешеветь к евро, фунту стерлингов и иене на торгах во вторник.

Давление на американскую валюту оказывают опасения ухудшения экономики страны в результате торговой войны, развязанной Белым домом. Кроме того, нападки президента США Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла создают опасения по поводу возможной политизации денежно-кредитной политики в стране, потенциального подрыва доверия к ФРС и ослабления доверия инвесторов к доллару, пишет «Trading Economics».

В понедельник Трамп опубликовал новый пост в соцсети «Truth Social», в котором назвал Пауэлла «крупным неудачником» и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,2%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,25%. В понедельник DXY обновил минимум с февраля 2022 года.

«Мы видим чёткие сигналы того, что рынку не нравится даже идея о том, что президент может попытаться сместить главу ФРС», - отмечает Кришна Гуха из «Evercore ISI», слова которого приводит «CNBC».

Пара евро/доллар по данным на 8.55 мск во вторник подорожала до $1,1544 с $1,1514 на закрытие предыдущей сессии. Курс европейской валюты держится на максимуме с ноября 2021 года. Стоимость фунта к доллару увеличилась до $1,3415 с $1,3381 накануне. Курс доллара в паре с иеной опустился в ходе торгов до 139,99 иены со 140,87 иены по итогам предыдущих торгов. Он держится у минимума за 7 месяцев благодаря росту спроса на активы «тихой гавани» в условиях неопределенности, созданной политикой Трампа.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,66/88,83 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 50 копеек, средний курс продажи вырос на 195 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,99-84,09 рубля за доллар.

Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром во вторник, рубль опускается в ожидании новых драйверов к росту. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,167 рубля (+3,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,22 копейки выше уровня действующего официального курса.