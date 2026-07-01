Доллар США продолжает укрепляется к основным мировым валютам

Нефть умеренно дорожает утром в среду, инвесторы следят за переговорами в Дохе и оценивают другие новости.

Как сообщает finmarket.ru, за весь второй квартал Brent подешевела примерно на $45 за баррель - максимально с кризисного 2008 года. WTI потеряла в цене порядка $31 за баррель, показав худшую динамику с пандемийного 2020 года.

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во вторник на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тани подтвердили, что США намерены продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к основным мировым валютам. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,13%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,16%.

В среду участники рынка ждут выступлений глав ведущих мировых центробанков на ежегодном форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре (Португалия), включая председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша, президента ЕЦБ Кристин Лагард и главу Банка Англии Эндрю Бейли.

В преддверии запланированной на четверг публикации ежемесячного отчёта об американском рынке труда трейдеры также оценивают результаты ежемесячного опроса «JOLTS», согласно которым количество открытых вакансий в США в мае выросло на 9 тысяч относительно предыдущего месяца и составило максимальные с мая 2024 года 7,594 млн. Аналитики в среднем прогнозировали майский показатель на уровне 7,3 млн, по данным «Trading Economics».

Сильный рынок труда увеличивает вероятность повышения процентных ставок ФРС. Инвесторы закладывают минимум одно их повышение в этом году и полагают, что оно может состояться уже в сентябре.

Кроме того, поддержку доллару оказывает рост доходности американских гособлигаций. Накануне доходность десятилетних US Treasuries поднялась примерно на 10 базисных пунктов.

По состоянию на 9.31 мск за евро давали $1,1404 по сравнению с $1,1422 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к 9.30 мск составил $1,3239 против $1,3262 накануне. Стоимость доллара в паре с японской нацвалютой выросла на то же время до 162,73 иены против 162,55 иены по итогам торгов во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,13/83,97 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 72 копейки, средний курс продажи вырос на 28 копеек. Лучшие курсы покупки составили 81,3-81,2 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,06-83,16 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль немного дешевеет на фоне перешедшей к снижению нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6425 рубля (+2,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,93 копейки выше уровня действующего официального курса.