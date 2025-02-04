Цены на нефть опускаются во вторник после отсрочки Вашингтоном введения новых пошлин на товары из Канады и Мексики. США отложат пошлины для Канады в обмен на то, что Оттава реализует план по защите границы между двумя странами, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Как пишет finmarket.ru, введение пошлин для Мексики было отсрочено на месяц в ответ на отправку к границе с США 10 тысяч мексиканских военнослужащих с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила и положить конец потокам нелегальных мигрантов.

«Волатильность нефтяного рынка обусловлена политической неопределенностью, которую создает администрация Трампа, - отмечает главный инвестиционный стратег «Saxo Markets Pte» в Сингапуре Чару Чанана. - Фундаментальные для рынка показатели остаются в тени, а пошлины играют важную роль в формирования направления цен».

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам состоявшейся в понедельник встречи решил не менять свою нынешнюю стратегию. Участники встречи отметили важность достижения полного соответствия текущим параметрам сделки, а также исполнения компенсационных графиков за перепроизводство ряда стран в период действия дополнительных добровольных сокращений добычи нефти.

Доллар США продолжает укрепляться к основным мировым валютам. Трейдеры полагают, что торговая война, инициированная американским президентом Дональдом Трампом, приведёт к усилению инфляционного давления в Штатах. Это может помешать Федеральной резервной системе продолжить смягчение денежно-кредитной политики.

«Мы полагаем, что ФРС придётся удерживать ставку на прежнем уровне дольше, чем ожидалось, в ответ на усиление риска инфляции», - отмечают аналитики «Goldman Sachs», мнение которых приводит «Market Watch».

Вашингтон отложил введение пошлин на товары из Канады и Мексики, однако тарифы для Китая должны вступить в силу 4 февраля. Во вторник Пекин анонсировал пакет ответных мер.

Статданные, опубликованные в понедельник, показали возврат к росту активности в производственном секторе США впервые за 27 месяцев. Индекс «ISM Manufacturing» в январе увеличился до 50,9 пункта по сравнению с пересмотренными 49,2 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в производственном секторе.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на январские данные о безработице в США, которые выйдут в пятницу. Кроме того, в четверг рынок ждёт заседания Банка Англии.

По состоянию на 9.15 мск евро снизился к доллару на 0,45% - до $1,0297 по сравнению с $1,0344 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96/102,86 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 179 копеек, средний курс продажи вырос на 27 копеек. Лучшие курсы покупки составили 100,6-100,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 101,78-101,88 рубля за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже утром во вторник, рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,3145 рубля (+4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,5 копейки ниже уровня действующего официального курса.