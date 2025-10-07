Доллар США продолжает укрепляться к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок повышаются утром во вторник третью сессию подряд. Поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать принятое на выходных решение ОПЕК+ об увеличении добычи.

Как отмечает finmarket.ru, восемь стран ОПЕК+ договорились о наращивании квот по добыче в ноябре на 137 тысяч баррелей в сутки - так же, как в октябре. Однако участники рынка ожидали гораздо более агрессивного повышения.

Рост цен на нефть ограничивают слабые фундаментальные показатели спроса и опасения избытка предложения на фоне роста добычи как входящими, так и не входящими в ОПЕК+ странами, пишет «Trading Economics».

Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием событий в США, где уже седьмой день продолжается так называемый шатдаун - приостановка работы правительства из-за проблем с финансированием. Законопроекты демократов и республиканцев о финансировании накануне не были приняты по итогам голосования в Сенате.

Доллар США дорожает в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов.

Американский президент, республиканец Дональд Трамп заявил, что ведутся переговоры с демократами. «Прямо сейчас мы ведём переговоры с демократами, которые могут привести к очень хорошим результатам», - сказал он в Белом доме.

В то же время лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис отметил в понедельник, что демократы не ведут никаких переговоров с администрацией Трампа о прекращении шатдауна. «Я не знаю ни одного демократа, который разговаривал бы с президентом Трампом или членами его администрации по вопросу возобновления работы правительства» - заявил Джеффрис журналистам.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер подтвердил, что демократы в верхней палате Конгресса США не участвуют в подобных переговорах. «Заявление Трампа не соответствует действительности, но если он, наконец, будет готов работать с демократами, мы будем за столом переговоров», - сказал сенатор.

В среду трейдеры ждут публикацию протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а на четверг запланировано выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Также в среду выступит новый член совета управляющих Федрезерва Стивен Миран.

Давление на европейскую валюту оказывает отставка премьера Франции Себастьена Лекорню. В понедельник Лекорню подал президенту страны Эмманюэлю Макрону прошение об отставке, тот принял её. Лекорню был назначен премьером 9 сентября, но сформированный им кабинет министров сразу же подвергся резкой критике оппозиции.

Положительным фактором для доллара выступает победа экс-министра внутренних дел Японии Санаэ Такаити на выборах главы правящей в стране Либерально-демократической партии. Такаити, считающаяся сторонницей мягкой денежно-кредитной политики, может стать премьером Японии.

Евро снизился к доллару по данным на 9.00 мск на 0,16% и торгуется на уровне $1,1692 по сравнению с $1,1711 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару подешевел на 0,19% - до $1,3460 против $1,3485 по итогам торгов в понедельник. Стоимость американской валюты в паре с иеной увеличилась на 0,10% - до 150,50 иены с 150,35 иены.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,18%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,13%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,68/87,54 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 183 копейки, средний курс продажи вырос на 182 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,5-83,6 рубля за доллар.

Китайский юань упал в начале торгов на Московской бирже; рубль растёт на фоне сниженной активности рынка из-за «Золотой недели» каникул в Китае и небольшой позитивной динамики на рынке нефти. Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещён с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,386 рубля (-8,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,21 копейки ниже уровня действующего официального курса.