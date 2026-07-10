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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.26 10:30

Доллар США продолжил снижаться к основным мировым валютам

Цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу после снижения накануне, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. США и Иран обменялись ударами после обстрела иранской стороной коммерческих судов в Ормузском проливе.

Как отмечает finmarket.ru, на этой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что считает перемирие завершённым и не видит смысла в продолжении диалога с Тегераном. Позднее он сказал журналистам, что после новых ударов США по Ирану представители этой страны звонили ему с просьбой заключить сделку.

Телеканал «CNN» накануне сообщил со ссылкой на американский источник, что переговорщики Вашингтона и Тегерана продолжают обсуждения технических вопросов, касающихся урегулирования конфликта. «США по-прежнему стремятся найти решение проблемы, и переговоры на экспертном уровне продолжаются», - заявил собеседник телеканала.

«Цены снизились по сравнению с максимумами середины недели, но в них сохраняется существенная премия за риск, поскольку движение судов через Ормузский пролив практически остановилось и нет чёткого понимания того, когда оно может восстановиться», - написала основатель «Vanda Insights» Вандана Хари, добавив, что потенциал роста цен ограничивается уверенностью рынка в том, что США и Иран вернутся к дипломатическому решению проблем.

«Несмотря на возобновление атак США на военные объекты в Иране, некоторое утешение рынку принесло решение администрации Трампа не наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре», - отметили аналитики «ANZ Research».

«Мы ожидаем, что эскалация напряжённости между США и Ираном будет относительно кратковременной, поскольку обе страны ограничены в своих действиях экономическими и политическими соображениями», - говорится в аналитической записке «Macquarie Group».

Курс доллара США умеренно снижается в парах с евро и фунтом стерлингов, более заметно дешевеет к японской иене утром в пятницу.

В центре внимания рынков остаётся конфликт на Ближнем Востоке.

Цены на нефть накануне снизились примерно на 2% на надеждах на то, что США и Иран вернутся к мирному диалогу. Это несколько ослабило опасения относительно ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс сказал в четверг, что не ожидает устойчивого роста цен на энергоносители в оставшейся части текущего года - несмотря на очередной виток эскалации американо-иранского конфликта. «Фундаментальные факторы указывают на то, что цены на энергоносители, вероятно, находятся вблизи своих пиковых значений и со временем будут снижаться», - заявил он. Потенциальное влияние подорожания энергоносителей на инфляцию может меняться в зависимости от ситуации на Ближнем Востоке, отметил он. Уильямс отказался делать прогнозы относительно того, какое решение Федеральная резервная система примет в плане базовой ставки на заседании 28-29 июля, пояснив, что регулятор ещё не приступил к анализу ситуации перед этим заседанием.

Рынки по-прежнему ожидают от Федрезерва как минимум одного повышения базовой ставки до конца текущего года.

Как показали опубликованные в пятницу окончательные данные, потребительские цены в Германии в июне выросли на 2,4% в годовом сравнении. Показатель совпал с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных «Trading Economics». Инфляция в ФРГ замедлилась по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составила 2,7%.

Евро по состоянию на 9.40 мск вырос на 0,10% и торгуется на уровне $1,1441 по сравнению с $1,1430 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта увеличился на 0,16% - до $1,3429 против $1,3408 по итогам торгов в четверг. Стоимость доллара в паре с японской валютой упала на 0,51% - до 161,56 иены против 162,38 иены накануне.

Поддержку иене оказало заявление министра финансов Японии Сацуки Катаямы о том, что правительство будет стимулировать пенсионные фонды к наращиванию инвестиций в японские финансовые активы. Также в пятницу стало известно, что цены производителей в Японии в июне подскочили на 7,1% в годовом сравнении - максимально с марта 2023 года. В мае они выросли на 6,6%.

Курс американской валюты к офшорному юаню составляет 6,7823 юаня против 6,7965 юаня в конце предыдущих торгов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,19%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,20%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,25/81,56 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 38 копеек, средний курс продажи упал на 11 копеек. Лучшие курсы покупки составили 79,2-79,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,42-79,52 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль понижается на фоне слегка дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,304 рубля (+5,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,24 копеек выше уровня действующего официального курса.

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