Доллар США растёт к евро и фунту стерлингов, заметно укрепляется в паре с иеной

Цены на нефть снижаются в четверг на сообщениях о том, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы.

Как сообщило агентство «Bloomberg» со ссылкой на источники, Эр-Рияд стремится восстановить утраченную долю рынка и выступает за то, чтобы в августе, а возможно, и в сентябре, продолжить увеличивать квоты на 411 тысяч баррелей в сутки.

Как отмечает finmarket.ru, накануне саудовская госкомпания «Saudi Aramco» сообщила, что снизит цены на большинство сортов нефти для азиатских покупателей в июле. В то же время цены для Европы будут повышены.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал заметное сокращение запасов нефти при уверенном росте резервов нефтепродуктов. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,3 млн баррелей - до 436,1 млн баррелей. Между тем, резервы бензина увеличились на 5,22 млн баррелей, дистиллятов - на 4,23 млн баррелей.

Доллар США незначительно растёт к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, заметно укрепляется в паре с иеной.

Рынок оценивает в 97% вероятность уменьшения ставки ФРС в сентябре, отмечает валютный аналитик «FX Research» Рэй Атрилл, слова которого приводит «The Wall Street Journal». Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае снизился до 49,9 пункта по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение ниже 50 пунктов говорит об ослаблении деловой активности в сфере услуг. Индекс опустился ниже этой отметки впервые с июня 2024 года.

Кроме того, отчёт отраслевой организации «ADP Employer», опубликованный в среду, показал минимальные с марта 2023 года темпы роста числа рабочих мест в частном секторе США в мае (на 37 тысяч).

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на данные «ADP Employer», вновь потребовав срочного снижения базовой ставки от председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Официальный доклад о состоянии американского рынка труда за май будет обнародован в пятницу. Эксперты, опрошенные «Trading Economics», в среднем ожидают, что количество рабочих мест в американской экономике выросло на 130 тысяч, а безработица осталась на отметке 4,2%.

В четверг пройдёт очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Инвесторы и аналитики ждут, что регулятор снизит ставки восьмой раз за последний год, в результате чего ставка по депозитам опустится до 2%.

По состоянию на 9.04 мск евро снизился к доллару на 0,07% и торгуется на уровне $1,1409 по сравнению с $1,1417 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару снизился на 0,04% - до $1,3548 по сравнению с $1,3554 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной поднялась на 025% - до 143,13 иены с 142,77 иены на закрытие рынка в среду.

Доллар растет к офшорному юаню и торгуется на уровне 7,1804 юаня против 7,1713 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,97/85,2 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 73 копейки, средний курс продажи вырос на 72 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,64-82,74 рубля за доллар.

Китайский юань слегка подрос в начале торгов на Московской бирже, рубль немного понизился. Участники рынка находятся в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. Большинство аналитиков ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%, некоторые эксперты допускают ее снижение на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 19-20%. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0205 рубля (+1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 15,2 копейки выше уровня действующего официального курса.