Доллар США растёт к основным мировым валютам

Цены на нефть резко растут утром в понедельник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

Как сообщает finmarket.ru, американский президент Дональд Трамп объявил о блокаде его страной Ормузского пролива после неудачных переговоров на выходных с Ираном, где сторонам не удалось договориться по ядерной проблеме.

«С настоящего момента ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады в отношении всех судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива», - написал он в соцсети «Truth Social».

Блокада распространяется только на суда, отбывающие из иранских портов или направляющиеся туда, и начнётся в понедельник в 10.00 по времени восточного побережья США (17.00 мск), пишет «Trading Economics».

Между тем Саудовская Аравия заявила о восстановлении нормального режима работы на нефтепроводе «Восток-Запад» и на нефтяном месторождении Манифа.

Курс доллара США утром в понедельник растёт в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов. Американская валюта пользуется спросом как защитный актив на фоне негативного развития событий на Ближнем Востоке. В условиях нынешнего кризиса доллар показывает лучшую динамику среди активов со статусом «тихой гавани», пишет «Trading Economics».

Президент США Дональд Трамп объявил о блокаде его страной Ормузского пролива после неудачных переговоров на выходных с Ираном, где сторонам не удалось договориться по ядерной проблеме. Это привело к резкому росту цен на энергоносители и повышению инфляционных рисков, укрепившему инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система (ФРС) может отложить снижение процентных ставок или даже рассмотреть вариант с их подъёмом.

По данным «CME FedWatch», участники рынка деривативов практически уверены, что ФРС не будет менять ставки в этом году.

Евро по состоянию на 9.11 мск снизился на 0,26% и торгуется на уровне $1,1692 по сравнению с $1,1723 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару упала на 0,37% - до $1,3412 против $1,3462 по итогам торгов в пятницу. Курс американской валюты в паре с иеной повысился на 0,20% - до 159,59 иены со 159,27 иены на закрытие предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,37%, более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,09%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,62/81,46 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 26 копеек, средний курс продажи вырос на 6 копеек. Лучшие курсы покупки составили 78,9-78,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,4-80,5 рубля за доллар.

Китайский юань слабеет на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль укрепляется на фоне активно растущей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1625 рубля (-7,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,96 копейки ниже уровня действующего официального курса.