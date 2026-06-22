Доллар США растёт к основным мировым валютам

Цены на нефть опускаются в понедельник после завершения первого раунда американо-иранских переговоров в Швейцарии. В заявлении, опубликованном посредниками (Катаром и Пакистаном), говорится о достигнутом сторонами прогрессе, в том числе о создании механизма для дальнейших технических переговоров.

Как сообщает finmarket.ru, глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети «X», что по итогам консультаций Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.

«Снижение цен обусловлено прежде всего улучшением перспектив дипломатического прорыва в отношениях США и Ирана, - отмечает основатель аналитической компании «SS WealthStreet» Сугандха Сачдева. - Это повышает вероятность снятия санкций против Ирана в будущем».

«Такое развитие событий позволило бы вернуть на мировой рынок почти 1,5 млн баррелей иранской нефти», - говорит она.

Делегации Ирана и США на переговорах в Швейцарии также согласились создать группу для предотвращения конфликтных ситуаций в Ливане.

В субботу Иран объявил, что будет блокировать Ормузский пролив, пока Израиль не завершит военную операцию в Ливане. Согласно данным отслеживания танкеров, число судов, проходящих по этому маршруту, резко сократилось в воскресенье.

Доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в понедельник.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,06%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,14%.

DXY держится у максимума с мая 2025 года на фоне сохраняющейся напряженности вокруг американо-иранских переговоров. Это несколько ослабило напряженность после обмена Вашингтона и Тегерана новыми угрозами в связи с продолжающейся операцией Израиля в Ливане.

Внимание рынка на начавшейся неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за первый квартал, а также майский доклад о расходах и доходах американцев, в который входит ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

На прошлой неделе американский ЦБ сохранил базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%. При этом руководители ФРС существенно повысили прогноз инфляции в США на текущий год - до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%, а dot plot показал, что половина руководителей Федрезерва ждёт повышения ставки как минимум на 25 базисных пунктов до конца текущего года.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен в понедельник объявить о дате ухода в отставку, сообщила «The Guardian». На прошлой неделе мэр Манчестера Энди Бернем, считающийся основным соперником Стармера в Лейбористской партии, одержал победу на дополнительных выборах в британский парламент, что открыло ему путь для борьбы за лидерство в партии и пост премьера.

По состоянию на 9.35 мск евро снизился к доллару на 0,13% и торгуется на уровне $1,1456 по сравнению с $1,1471 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта опустился на 0,20% - до $1,3206 с $1,3232 по итогам торгов в пятницу. Стоимость доллара к иене повысилась на 0,37% - до 161,67 иены против 161,30 иены на закрытие предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,7784 юаня против 6,7838 юаня в пятницу.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,75/78,86 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 12 копеек, средний курс продажи вырос на 43 копейки. Лучшие курсы покупки составили 76,5-76,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 76,74-76,84 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8175 рубля (+1,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,15 копейки выше уровня действующего официального курса.