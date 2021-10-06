Мировые цены на нефть в среду утром прекратили рост после двухдневного ралли после того, как вышли данные о неожиданном росте запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть стабилизировались по итогам заседания ОПЕК+ Так, во вторник цена нефти марки Brent превышала 83 доллара за баррель — впервые почти за три года. А WTI впервые с ноября 2014 года превысила отметку в 79 долларов за баррель.

Как пишет 1prime.ru, инвесторы оценивают вышедшие ночью данные Американского института нефти (API) о запасах нефти в США за минувшую неделю, которые выросли почти на 1 миллион баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 0,3 миллиона.

Доллар США растёт по отношению к евро, японской иене и большинству основных мировых валют. Поддержку доллару оказывают бегство инвесторов от риска и опасения по поводу замедления роста мировой экономики и стабильно высокой инфляции.

Трейдеры ждут данных по рынку труда США, которые могут пролить свет на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении денежно-кредитной политики.

«Более высокая доходность казначейских облигаций США оказывает поддержку доллару», — констатировали газете «Wall Street Journal» аналитики «Mizuho Bank».