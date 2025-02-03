Нефтяные цены растут с утра после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая.

Как сообщает finmarket.ru, указ о новых пошлинах, вступающих в силу 4 февраля, был подписан Трампом в минувшую субботу. Он предусматривает введение пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа и электроэнергии. Основная часть американского импорта нефти приходится именно на Канаду.

«Введение пошлин в отношении крупнейшего поставщика нефти в США поддерживает цены на нефть и нефтепродукты, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep NV». - Хотя этот фактор будет поддерживать рынок в ближайшей перспективе, нам, возможно, не придётся слишком долго ждать снижения аппетита к риску, поскольку ситуация создаёт опасения в отношении перспектив глобального роста».

Ранее власти Канады и Мексики предупреждали, что будут готовы ввести ответные меры, если Трамп не откажется от планов по пошлинам. В Белом доме в связи с этим заявили, что указ Трампа предусматривает повышение ставок, если ответные меры последуют.

«Трамп положил конец самообману на рынках, в медиа и среди политиков, что его угрозы введения пошлин следует воспринимать с долей скепсиса. Ему понадобилось всего две недели с момента инаугурации, чтобы поднять пошлины для Канады, Мексики и Китая», - отмечает аналитик «Rabobank» Филип Марей, слова которого приводит «Market Watch».

В ходе сегодняшних торгов доллар США резко дорожает к евро и фунту стерлингов после введения американским президентом Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Офшорный юань подешевел до рекордного минимума.

По состоянию на 9.05 мск за евро давали $1,0241 по сравнению с $1,0362 на закрытие предыдущей сессии. Трамп ранее также угрожал ввести пошлины на импорт товаров из Евросоюза, а ЕС обещал жестко ответить на них.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,78/102,86 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки упал на 29 копеек, средний курс продажи вырос на 84 копейки. Лучшие курсы покупки составили 100,5-100,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 101,9-102 рубля за доллар.

Китайский юань активно растёт в начале торгов на Московской бирже; рубль заметно снижается на первых торгах нового месяца. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4425 рубля (+8,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,87 копейки выше уровня действующего официального курса.