Доллар США сильно дешевеет к евро, цены на нефть эталонных марок растут

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник.

Как сообщает finmarket.ru, в Атлантике начался сезон ураганов, и трейдеры следят за тем, как они могут отразиться на торговле нефтью в США.

Доллар США сильно дешевеет к евро и умеренно - к фунту стерлингов утром в понедельник, но укрепляется в паре с иеной. Трейдеры оценивают ситуацию в американской экономике и предварительные результаты парламентских выборов во Франции.

Как стало известно в пятницу, индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в мае не изменился относительно апреля (после пяти месяцев роста) и увеличился на 2,6% в годовом выражении. Динамика в обоих случаях совпала с ожиданиями аналитиков, чьи средние оценки приводит «Trading Economics». В апреле индикатор вырос на 0,3% и 2,7% соответственно.

Ключевой для Федеральной резервной системы (ФРС) индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в позапрошлом месяце повысился на минимальные с ноября 2023 года 0,1% относительно апреля и на минимальные с марта 2021 года 2,6% в годовом выражении, также совпав в обоих случаях с прогнозами рынка. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,7%.

Денежно-кредитная политика (ДКП) Федрезерва справляется с задачей замедления инфляции, хотя, возможно, и не так быстро, как надеются потребители, сказала в пятницу президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли. «Очень трудно, взглянув на какой-то показатель, не понять, что ДКП работает», - заявила она в интервью «CNBC».

«Рост экономики замедляется, расходы замедляются, рынок труда замедляется, инфляция снижается. Вот так работает политика, - отметила Дейли. - То, что на всё это уходит больше времени, чем нам всем хотелось бы, разумеется, не значит, что она не работает».

После выхода пятничных данных о динамике потребительских цен инвесторы укрепились во мнении, что ФРС снизит процентные ставки в этом году. Теперь они вновь ждут начала снижения в сентябре. По данным «CME FedWatch», такая вероятность оценивается ими почти в 63%.

Во вторник участники рынков ожидают выступления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, в среду - публикации протокола июньского заседания Федрезерва.

Пара евро/доллар по данным на 8.51 мск торгуется на уровне $1,0763 по сравнению с $1,0716 на закрытие сессии в пятницу.

Согласно предварительным оценкам итогов голосования, в первом туре парламентских выборов во Франции на первое место выходит националистическое «Национальное объединение» с 33% голосов, сообщили французские СМИ.

За крайне правыми следует блок левых сил «Новый народный фронт» - 28,5%. Пропрезидентская коалиция «Вместе» на третьем месте с ощутимым отставанием от лидеров - 22%. Такие данные опубликовал телеканал «BFMTV». У разных французских СМИ результаты несколько отличаются. Однако порядок цифр примерно одинаков и показывает явное первенство «Национального объединения».

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,36/90,8 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки упал на 3 копейки, средний курс продажи упал на 38 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 87,9-87,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89,5-89,6 рубля за доллар.