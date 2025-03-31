Доллар США слабеет к основным мировым валютам

Цены на нефть снижаются утром в понедельник. Как отмечает finmarket.ru, давление на нефтяные котировки оказывают ожидания увеличения добычи странами ОПЕК+ и опасения в отношении последствий введения импортных пошлин Вашингтоном.

Альянс ОПЕК+ намерен начать постепенное наращивание добычи в апреле. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что это «позволит постепенно насыщать рынок по мере роста спроса».

Между тем зеркальные пошлины США на товары из других стран должны вступить в силу уже в среду. Эта перспектива увеличила обеспокоенность инвесторов по поводу глобальной торговой войны, которая может замедлить экономический рост и ограничить спрос на энергоносители.

В воскресенье американский президент Дональд Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабеет к евро, иене и фунту стерлингов. На американскую валюту давят растущие опасения в отношении экономических последствий введения новых импортных пошлин Вашингтоном.

В выходные президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести на этой неделе зеркальные пошлины на товары из других стран.

Участники рынков всё больше беспокоятся, что основные торговые партнёры страны могут ввести ответные меры. Кроме того, их волнует перспектива ускорения инфляции и замедления экономического роста.

В пятницу инвесторы ждут отчёта по американскому рынку труда, который может повлиять на их ожидания в отношении процентных ставок Федеральной резервной системы.

Во вторник будут опубликованы аналогичные отчёты для Японии и еврозоны.

В тот же день Евростат представит предварительные данные о динамике потребительских цен в валютном блоке в марте. Аналитики в среднем ожидают замедления инфляции в еврозоне до 2,2% с февральских 2,3%.

По состоянию на 9.08 мск за евро давали $1,0831 по сравнению с $1,0828 по итогам торгов в пятницу. Курс фунта составил на то же время $1,2954 против $1,2940 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость доллара в паре с иеной снизилась к 9.08 мск до 149,06 иены по сравнению со 149,84 иены на закрытие рынка в пятницу.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,68/90,59 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 71 копейку, средний курс продажи вырос на 101 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87,4-87,5 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже, рубль снижается после завершения налогового периода марта. Единый день уплаты налогов приходится на 28 число каждого месяца, поэтому в пятницу компании перечислили в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и НДД. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,797 рубля (+11,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 33,95 копейки выше уровня действующего официального курса.