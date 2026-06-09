Доллар США слабеет к основным мировым валютам

Цены на нефть падают с утра после роста накануне, инвесторы оценивают перспективы ближневосточного конфликта.

Как пишет finmarket.ru, Иран и Израиль договорились прервать атаки друг против друга, что повышает надежды на продвижение мирных переговоров, пишет «Trading Economics». В прошедшие выходные они обменялись ударами, поставив под угрозу и без того хрупкое перемирие и спровоцировав опасения более масштабной эскалации.

Президент США Дональд Трамп призвал обе страны деэскалировать конфликт и заявил, что переговоры с Тегераном продолжаются, а цены на нефть по окончании боевых действий должны снизиться.

При этом Ормузский пролив де-факто остаётся закрытым из-за двойной блокады со стороны США и Ирана.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,15%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,10%.

Давление на доллар как на защитный актив оказывают договоренности Ирана и Израиля о прекращении взаимных атак. По словам президента США Дональда Трампа, обе страны хотят немедленного перемирия, и переговоры продвигаются.

Сдерживают ослабление американской валюты сильные данные по национальному рынку труда, укрепившие инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система (ФРС) до конца года повысит процентную ставку.

Участники рынков оценивают вероятность повышения ставки Федрезерва на декабрьском заседании примерно в 70%, пишет «Trading Economics».

Кроме того, на этой неделе они ждут статистики потребительской и производственной инфляции в Штатах, которая может повлиять на траекторию денежно-кредитной политики.

По состоянию на 9.08 мск за евро давали $1,1546 по сравнению с $1,1534 на закрытие предыдущей сессии.

В четверг состоится очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Трейдеры полагают, что в этот раз регулятор поднимет процентные ставки.

Курс фунта к 9.08 мск составил $1,3364 спо сравнению с $1,3349 по итогам торгов в понедельник. Стоимость американской валюты в паре с иеной составила на то же время 160,11 иены против 160,16 иены накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,95/77,04 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 18 копеек, средний курс продажи упал на 83 копейки. Лучшие курсы покупки составили 75,6-75,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 75,87-75,97 рубля за доллар.

Китайский юань опускается в начале торгов на Московской бирже, рубль растёт на фоне остающихся на высоких уровнях котировок нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,6225 рубля (-8,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,01 копейки ниже уровня действующего официального курса.