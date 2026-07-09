Доллар США слабеет к основным мировым валютам

Цены на нефть растут утром в четверг, инвесторов беспокоит ситуация на Ближнем Востоке.

Как сообщает finmarket.ru, ссылаясь на «Trading Economics», американские военные подтвердили нанесение ударов по Ирану второй день подряд, что усилило напряженность и дало почву для опасений в отношении поставок энергоносителей с Ближнего Востока.

Рост нефтяных котировок несколько сдерживают опубликованные в среду официальные данные о коммерческих запасах нефти в США, согласно которым они на прошлой неделе увеличились на 3 млн баррелей - до 411,4 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 3 июля, уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 4,98 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,4 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, ожидали роста запасов дистиллятов на 600 тысяч баррелей.

Курс доллара США снижается к евро, иене и фунту стерлингов утром в четверг. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,13%.

Инвесторы изучают протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке.

Опубликованный в среду протокол последнего заседания американского ЦБ указал на усиление у некоторых его руководителей обеспокоенности высоким темпом роста цен в США. Несколько участников заседания отметили, что основания для повышения процентных ставок уже имеются.

«Участники в целом пришли к выводу, что полученная в период между заседаниями информация указывает на то, что повышательные риски для ценовой стабильности остаются увеличенными, а понижательные риски для достижения максимальной занятости немного снизились», - говорится в протоколе.

Руководители ФРС отметили уверенный рост экономической активности в стране и то, что её рынок труда выглядит стабильным. При этом решение о сохранении ставок на уровне 3,5-3,75% было принято единогласно. Несколько участников заседания заявили, что не считают текущую денежно-кредитную политику ограничительной, ещё ряд назвал её «слегка ограничительной».

При общем обсуждении возможных вариантов развития событий большинство руководителей допускали как сценарий, при котором инфляция вернётся к целевому уровню 2% и без ужесточения ДКП, так и сценарий, при котором она будет оставаться слишком высокой.

Рынки оценивают вероятность повышения ставок Федрезервом не позднее сентября в 66%, по данным «CME FedWatch». Подъём уже в июле заложен в котировках деривативов с вероятностью в 29,4%.

Трейдеры продолжат оценивать перспективы американской ДКП с выходом в четверг данных о вторичном рынке жилья и заявках на пособия по безработице.

Между тем президент США Дональд Трамп накануне в ходе саммита НАТО в Анкаре сказал, что считает перемирие с Ираном закончившимся, и допустил возможность взятия Штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановления морской блокады страны.

Американские военные подтвердили нанесение ударов по Ирану второй день подряд, а Тегеран пообещал масштабную ответную кампанию, нацеленную на военные базы США на Ближнем Востоке.

Евро по состоянию на 8.59 мск торгуется на уровне $1,1433 по сравнению с $1,1417 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта составляет $1,3409 против $1,3387 по итогам торгов в среду. Стоимость доллара в паре с японской валютой снизилась до 162,36 иены против 162,61 иены накануне. Курс американской валюты к офшорному юаню составляет 6,7992 юаня по сравнению с 6,8064 юаня по итогам предыдущих торгов.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне выросли на 1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило в четверг Государственное статистическое управление страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 1,2% в апреле. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 1,1% в минувшем месяце.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,81/82,02 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 64 копейки, средний курс продажи упал на 2 копейки. Лучшие курсы покупки составили 79,9-79,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,99-80,09 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль укрепляется на фоне высоких цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1495 рубля (-5,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,24 копейки ниже уровня действующего официального курса.