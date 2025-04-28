Цены на нефть повышаются в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.

Как отмечает finmarket.ru, трейдеры следят за сообщениями относительно хода переговоров США с торговыми партнерами о пошлинах, а также оценивают новости о новых стимулах в Китае.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил на «ABC News» в воскресенье, что Вашингтон продолжает переговоры, причём с некоторыми торговыми партнёрами, особенно в азиатских странах, они продвигаются «очень хорошо».

Власти Китая, между тем, в понедельник объявили ряд мер для поддержки экспортеров.

В центре внимания рынка также остаются сообщения из Ирана. В выходные произошёл взрыв в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас, являющемся крупным перевалочным пунктом, в том числе и для нефти и нефтепродуктов.

Делегации США и Ирана завершили в Омане третий раунд консультаций по иранской ядерной проблеме, сообщило в субботу агентство «Мехр». В МИД Омана сообщили, что в следующую субботу состоится четвертый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,5%.

Доллар США слабо дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в понедельник. На этой неделе рынок ждёт публикации ряда важных статданных, которые могут дать инвесторам представление о том, каким образом политика президента США Дональда Трампа сказывается на американской экономике.

Так, в среду будет обнародован предварительный отчёт о динамике ВВП США в первом квартале, а также мартовские данные о доходах и расходах американцев, который включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Кроме того, в пятницу Минтруда США опубликует апрельский отчёт о безработице в стране.

Пара евро/доллар по данным на 8.55 мск в понедельник торгуется на уровне $1,1376 по сравнению с $1,1365 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару увеличилась до $1,3322 с $1,3312 накануне. Курс доллара в паре с иеной опустился в ходе торгов до 143,46 иены с 143,66 иены по итогам предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,57/89,57 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 78 копеек, средний курс продажи вырос на 128 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 85,7-85,8 руб. за доллар.

Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в понедельник. Рубль опускается, несмотря на подрастающую нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,355 рубля (+2,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,44 копейки выше уровня действующего официального курса.