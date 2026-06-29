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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.26 10:30

Доллар США слабо дешевеет к евро и фунту, стабилен к иене

Нефть умеренно дорожает с утра на фоне очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке в выходные.

Как отмечает finmarket.ru, на прошлой неделе Brent подешевела на 10,6%, WTI - на 9% благодаря быстрому увеличению поставок топлива через Ормузский пролив. Однако в выходные США и Иран вновь обменялись ударами, что показало хрупкость достигнутого ими перемирия. Движение танкеров через Ормузский пролив снова замедлилось после атаки Ирана на суда, в том числе, на танкер, связанный с Катаром.

Вооружённые силы США вслед за этим нанесли удары по иранским целям в районе пролива, а Тегеран атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне.

«Множество рисков для нефтяного рынка сохраняется. Тем не менее, трейдеры, кажется, фокусируются на том, что продолжение восстановления поставок сырья будет означать для глобального баланса спроса и предложения», - отмечают аналитики «ING».

«Такое спокойствие выглядит странным, и явно создаёт значительный риск роста цен в случае, если восстановление поставок окажется медленным», - говорится в обзоре «ING».

Нефтяные котировки опустились с максимумов, зафиксированных в начале сессии в понедельник, после появления информации о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохе во вторник. Стоимость Brent ранее поднималась до $73,39 за баррель, WTI - до $70,85 за баррель.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо дешевеет к евро и фунту стерлингов, стабилен в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,03%. DXY держится у максимума более чем за год и завершает месяц максимальным подъемом с июля прошлого года (+2,5%) в связи с сохраняющимися ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Рынок видит возможность трёх повышений базовой процентной ставки американским ЦБ по 25 базисных пунктов в этом году на фоне высокого инфляционного давления, отмечает «Trading Economics». Трейдеры не исключают, что Федрезерв может поднять ставку уже в сентябре.

Очередная эскалация напряженности на Ближнем Востоке ставит под угрозу перемирие США и Ирана, и соответственно создаёт риск возобновления роста цен на нефть.

На этой неделе рынок ждёт публикации июньских данных о состоянии американского рынка труда. Кроме того, внимание инвесторов направлено на ежегодный форум Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре (Португалия), в котором примут участие председатель ФРС Кевин Уорш и президент ЕЦБ Кристин Лагард.

По состоянию на 9.18 мск за евро давали $1,1395 по сравнению с $1,1384 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта составил на то же время $1,3213 против $1,3200 в пятницу. Доллар в паре с иеной к 9.18 мск составил 161,82 иены против 161,74 иены по итогам предыдущих торгов. Курс доллара к офшорному юаню составляет 6,7985 юаня против 6,8049 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,46/84,38 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 84 копейки, средний курс продажи вырос на 184 копейки. Лучшие курсы покупки составили 81,4-81,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,4-83,5 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже. Рубль дешевеет с учётом снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортёров под уплату налогов. В понедельник они перечисляют в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5425 рубля (+5,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 20,66 копейки выше уровня действующего официального курса.

 

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