Доллар США слабо дешевеет к евро и фунту, стабилен в паре с иеной

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг, торгуются на минимумах с начала военного конфликта на Ближнем Востоке на сигналах быстрого восстановления поставок топлива через Ормузский пролив.

Как отмечает finmarket.ru, рынок также ждёт увеличения поставок из Ирана после смягчения Вашингтоном санкций для экспорта нефти из страны в рамках переговоров об урегулировании конфликта.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 6,088 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 2,06 млн баррелей, дистиллятов - на 3,06 млн баррелей.

А в это время доллар США слабо дешевеет к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, стабилен в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,02%.

DXY держится около максимума более чем за год в связи с сохраняющимися ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Рынок закладывает по крайней мере одно повышение базовой ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов в этом году после прошедшего 16-17 июня заседания, тон которого инвесторы посчитали «ястребиным».

В четверг рынок ждёт публикации окончательных данных о динамике ВВП США за первый квартал, а также майского доклада о расходах и доходах американцев, в который входит ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый ФРС.

Пара евро/доллар по данным на 8.55 мск торгуется на уровне $1,1364 по сравнению с $1,1358 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта повысился до $1,3176 с $1,3167 накануне. Стоимость доллара в паре с иеной к этому времени составляет 161,79 иены против 161,81 иены по итогам торгов в среду.

Банку Японии следует повышать ключевую ставку с интервалом в несколько месяцев, заявил в четверг член совета управляющих ЦБ Наоки Тамуро. Он полагает, что инфляционное давление будет нарастать вне зависимости от ситуации на Ближнем Востоке. По мнению Тамуро, ставка должна постепенно приблизиться к уровню в 2%, который он считает «нейтральным», то есть не сдерживающим, но и не стимулирующим экономическую активность. В настоящее время ключевая ставка составляет 1%.

Пара доллар/офшорный юань в четверг торгуется на уровне 6,8095 юаня против 6,8133 юаня накануне.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) объявил, что в понедельник и во вторник проведёт операции обратного РЕПО сроком «овернайт» с целью регулирования объёма краткосрочной ликвидности в банковской системе. На прошлой неделе китайский регулятор сообщил о намерении расширить инструментарий управления краткосрочной ликвидностью.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,88/79,63 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 105 копеек, средний курс продажи вырос на 13 копеек. Лучшие курсы покупки составили 77,6-77,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,1-78,2 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,999 рубля (+2,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,77 копейки выше уровня действующего официального курса.