Цены на нефть повышаются после резкого снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Как отмечает finmarket.ru, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном, ослабившего опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.

Опасения, однако, сохраняются, поскольку ситуация в регионе остаётся напряженной и обе стороны нарушили перемирие в первые часы его действия, говорится в обзоре «ANZ Research».

Кроме того, по информации «CNN» и «The New York Times», ссылающихся на данные разведывательного управления Минобороны США, американские удары по Ирану не смогли ликвидировать основы иранской ядерной программы, а лишь отбросили её менее чем на шесть месяцев.

«Это создает угрозу нового усиления напряженности в регионе», - отмечают аналитики «ANZ», которых цитирует «The Wall Street Journal».

Внимание рынка в среду направлено на еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который выйдет в 17.30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 20 июня, на 4,28 млн баррелей.

Доллар США слабо дешевеет к евро и фунту стерлингов на торгах в среду, укрепляется в паре с иеной.

Индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опустился на 0,5% накануне на фоне общего увеличения аппетита к риску после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступивший накануне в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, дал понять, что американский ЦБ намерен удерживать базовую ставку на прежнем уровне до тех пор, пока последствия торговой политики Вашингтона для инфляции не станут более очевидными.

Влияние импортных пошлин, как ожидается, будет менее драматичным, чем прогнозировалось в апреле, сказал Пауэлл. Однако их «повышение в этом году, вероятно, подтолкнет цены к росту и скажется на экономической активности», отметил он. Позднее в среду он выступит в банковском комитете американского Сената.

Руководители Банка Японии сохраняют осторожную позицию в отношении будущих корректировок ключевой ставки, отмечая повышенную неопределенность в отношении перспектив экономики, говорится в новом обзоре регулятора. Между тем, член совета управляющих японского ЦБ Наоки Тамура заявил, что Банку Японии не стоит откладывать повышение ставки, поскольку цели по инфляции в стране могут быть достигнуты раньше, чем ожидалось.

По состоянию на 9.06 мск евро вырос к доллару на 0,07% и торгуется на уровне $1,1617 по сравнению с $1,1609 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару поднялся также на 0,07% - до $1,3624 с $1,3615 по итогам торгов во вторник. Стоимость американской валюты в паре с иеной увеличилась на 0,08% - до 145,06 иены с 144,94 иены накануне. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1680 юаня против 7,1644 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,89/84,48 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 15 копеек, средний курс продажи вырос на 109 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,5-79,6 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже утром в среду; рубль слегка опускается, отыгрывая сильное падения цен на нефть по итогам предыдущих торгов. Поддержку ему продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В следующий понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,925 рубля (+1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,07 копейки ниже уровня действующего официального курса.