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Мурманская область. Арктика (16+)09.08.24 10:30

Доллар США слабо дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов

Нефтяные цены стабильны сегодня после уверенного роста по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, статданные, опубликованные накануне, ослабили опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в США, что привело к общему увеличению аппетита к риску на мировых рынках.

«Трейдеры продолжают следить за экономическими новостями из США и Китая, оценивая их возможное влияние на спрос на нефть», - отмечает аналитик по Ближнему Востоку и Северной Африке брокерской компании «BDSwiss» Мазен Салхаб. «Направление денежно-кредитной политики в Штатах, вероятно, будет оставаться важным движущим фактором для нефтяного рынка, учитывая то, как резко могут меняться ожидания экспертов», - приводит слова Салхаба «Market Watch».

В центре внимания трейдеров по-прежнему остаётся ситуация на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро «ХАМАС» Исмаила Хании.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов.

Согласно обнародованному вчера отчёту Минтруда США, в число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе снизилось на 17 тысяч, до 233 тысяч. Аналитики в среднем ожидали сокращения количества заявок до 240 тысяч, по данным «Trading Economics».

Последние статданные показывают, что американский рынок труда и экономика США в целом находятся в состоянии нормализации, а не движутся к рецессии, заявил в четверг президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин. «Когда безработица составляет 4,3%, а инфляция - 2,5%, можно говорить о том, что мы близким к данным, которые выглядят нормальными», - сказал Баркин на мероприятии Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE).

По состоянию на 9.27 мск за евро давали $1,0924 по сравнению с $1,0919 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,42/89,72 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 18 копеек, средний курс продажи вырос на 94 копейки. Лучшие курсы покупки составили 87-86,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87,79-87,89 рубля за доллар.

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