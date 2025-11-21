Доллар США слабо дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть опускаются с утра на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности. Как отмечает finmarket.ru, трейдеры оценивают сообщения СМИ относительно американского плана по урегулированию конфликта на Украине.

«Bloomberg» сообщил в четверг со ссылкой на источники, что разработанное американской стороной предложение по урегулированию конфликта на Украине предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России. Президент Украины Владимир Зеленский получил из США сигналы о том, что ему следует быстро принять соглашение по урегулированию конфликта, разработанное в консультациях с Москвой, пишет агентство.

«План по разрешению конфликта ослабляет давление на нефтяной рынок, связанное с геополитикой, но не меняет ситуацию в корне, - отмечает главный инвестиционный директор «Karobaar Capital» Харис Хуршид. - Пока не произошло чего-то конкретного, это скорее рефлекторная реакция рынка».

В пятницу вступают в силу санкции США в отношении «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа».

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,13%.

Опубликованный накануне отчёт по рынку труда США за сентябрь не прояснил перспективы дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС).

Данные Минтруда США показали максимальное за пять месяцев увеличение числа рабочих мест в стране - на 119 тысяч, при том, что безработица повысилась до 4,4% с августовских 4,3%. Кроме того, Минтруд пересмотрел данные о количестве рабочих мест за июль и август с понижением - их рост за эти два месяца был на 33 тысячи меньше, чем сообщалось ранее.

Ведомство объявило, что не будет публиковать данные о состоянии рынка труда за октябрь, поскольку самый продолжительный в истории страны шатдаун помешал сбору данных, необходимых для расчёта уровня безработицы и других показателей. При этом ноябрьский отчёт по рынку будет опубликован только 16 декабря, а не 5 декабря, как планировалось изначально, то есть уже после заседания ФРС, назначенного на 9-10 декабря.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её снижения Федрезервом в декабре на 25 б.п. оценивается рынком в 35,4%, по данным «CME FedWatch».

Член совета управляющих американского ЦБ Майкл Барр заявил на мероприятии в Вашингтоне в четверг, что ФРС, по его мнению, должна действовать осторожно в плане дальнейшего снижения базовой ставки, поскольку инфляция в США всё ещё на полный процентный пункт выше целевого показателя.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хаммак также выразила опасения, что дальнейшее смягчение политики Ферезервом может привести к затягиванию периода повышенной инфляции в США.

По состоянию на 9.29 мск за евро давали $1,1546 по сравнению с $1,1528 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3095 против $1,3073 накануне. Курс американской валюты к иене опустился к 9.29 мск до 157,11 иены с 157,47 на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1144 юаня по сравнению с 7,1177 юаня на закрытие рынка в четверг.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,63/85,23 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 138 копеек, средний курс продажи вырос на 89 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,7-81,8 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно снизился в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепился, отыгрывая сообщения в западных СМИ относительно американского плана урегулирования конфликта вокруг Украины. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,143 рубля (-7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,65 копейки ниже уровня действующего официального курса.