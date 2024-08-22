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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.24 10:30

Доллар США слабо меняется к евро, фунту стерлингов и иене

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в четверг после снижения до минимумов с января днём ранее.

Как пишет finmarket.ru, негативным фактором для цен на нефть стали слабые статданные из Соединенных Штатов. Накануне данные о росте числа рабочих мест в экономике США в период с апреля 2023 года по март 2024 года были пересмотрены и понижены на 818 тысяч, рекордными темпами с 2009 года. По последним данным, за указанный период в США появилось около 2,1 млн новых рабочих мест, а не 2,9 млн, как сообщалось ранее.

Пересмотр данных «просто усилил растущие опасения по поводу проблем мировой экономики», отметил глава отдела рыночных исследований в «Tradition Energy» Гэри Каннингем в интервью «MarketWatch».

«Рынок уже беспокоился по поводу китайской экономики, которая в случае замедления негативно повлияет на мировой спрос на нефть. Значительная часть Европы также находится под вопросом, - добавил он. - Так что данные из США просто пополнили этот список».

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты ожидали снижения на 2,2 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,61 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,8 млн баррелей, второго - на 1 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 560 тысяч баррелей после падения на 1,665 млн баррелей неделей ранее.

Доллар США слабо меняется к евро, фунту стерлингов и иене утром в четверг после резкого падения накануне, вызванного возросшими ожиданиями снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы.

Пара евро/доллар по данным на 9.17 мск торгуется на уровне $1,1147 по сравнению с $1,1151 на закрытие предыдущей сессии. С начала августа евро прибавил более 2,5%.

«Инфляция замедляется по обе стороны Атлантики, но рынок полагает, что Федрезерв будет снижать ставку чуть более агрессивно, чем ЕЦБ, что способствует укреплению евро», - отметил валютный аналитик «Commerzbank» Фолькмар Баур. «Commerzbank» прогнозирует, что евро закончит год на уровне $1,11, тогда как эксперты «Bank of America» ожидают роста до $1,12.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,9/91,96 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 27 копеек, средний курс продажи упал на 75 копеек. Лучшие курсы покупки составили 89,8-89,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 91,1-91,2 рубля за доллар.

Китайский юань слегка понижается на Московской бирже утром в четверг, рубль немного укрепляется в рамках подготовки экспортёров к налоговым выплатам в августе. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,087 рубля (-0,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,44 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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