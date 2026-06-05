Доллар США слабо меняется к евро, фунту стерлингов и иене

Нефтяные цены умеренно поднимаются с утра после довольно резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, днём ранее давление на нефть оказало сообщение Госдепартамента о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне. Ранее удары Израиля по территории Ливана вызвали возмущение Ирана, который приостановил обмен сообщениями с США.

Однако затем ливанская группировка «Хезболла» заявила, что не согласна с условиями перемирия. «Мы не брали на себя каких-либо обязательств прекращать сопротивление до тех пор, пока продолжается оккупация», - заявил в четверг лидер «Хезболлы» Наим Касем. Он пояснил, что требует вывода израильских военных с территории Ливана.

Кроме того, «Reuters2 со ссылкой на источники сообщил о приостановке загрузки судов в оманском экспортном терминале Мина-аль-Фахал после взрыва, предположительно вызванного атакой дронов.

«Оптимизм рынка проходит серьёзную проверку запутанными новостными заголовками, - отметил аналитик «IG» Тони Сикамор. - С точки зрения теханализа, пока котировки WTI остаются выше уровня поддержки в районе $80, риски смещены в сторону дальнейшего роста цен».

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется к евро, фунту стерлингов и иене, инвесторы следят за геополитическими новостями и ждут ключевых статданных о состоянии американского рынка труда за май.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), повышается на 0,01%, как и более широкий WSJ Dollar Index.

Признаки эскалации на Ближнем Востоке, как правило, оказывают поддержку доллару США. Во-первых, это связано с повышенным спросом на защитные активы, во-вторых - с опасениями, что затягивание конфликта приведёт к длительному периоду повышенной инфляции, что заставит Федеральную резервную систему (ФРС) поднять ключевую процентную ставку.

Рынок сейчас оценивает возможность одного повышения ключевой ставки в США на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 38%, двух - в 10%, по данным «CME FedWatch». Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляет, по мнению участников рынка, около 49%.

Позднее в пятницу будут обнародованы статданные по американскому рынку труда. Опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем прогнозируют, что число рабочих мест в США (без учёта сельскохозяйственного сектора) в прошлом месяце выросло на 85 тысяч после роста на 115 тысяч в апреле, а безработица осталась на уровне 4,3%.

По состоянию на 9.24 мск за евро давали $1,1615 по сравнению с $1,1611 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила к 9.25 мск $1,3425 против $1,3424 по итогам торгов в четверг. Курс американской валюты в паре с иеной 9.24 мск составил 159,95 иены по сравнению с 160,02 иены на закрытие предыдущей сессии.

Как стало известно в пятницу, потребительские расходы в Японии в апреле выросли на 1,6% относительно марта и сократились на 0,5% в годовом выражении. Аналитики ожидали повышения первого показателя на 0,8% и снижения второго на 1,5%.

Доллар в паре с офшорным юанем стабилен на уровне 6,7752 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76/77,83 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 78 копеек, средний курс продажи упал на 65 копеек. Лучшие курсы покупки составили 76,4-76,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77-77,1 рубля за доллар.

Китайский юань немного укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль опускается на фоне негативной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8345 рубля (+1,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,91 копейки ниже уровня действующего официального курса.