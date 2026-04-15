Доллар США слабо меняется к основным мировым валюта

Нефтяные цены умеренно поднимаются сегодня после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного надеждами на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Накануне СМИ сообщили, что США и Иран обсуждают ещё один раунд очных консультаций для долгосрочного прекращения боевых действий, причём нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

Как пишет finmarket.ru, президент США Дональд Трамп позже заявил, что переговоры между американской и иранской сторонами в Пакистане могут состояться в течение двух дней. «Вам следует остаться там (в Пакистане. – Ред.), потому что кое-что хорошее может произойти в течение ближайших двух дней. Мы все больше склоняемся к тому, чтобы отправиться туда», - сказал глава Белого дома в интервью журналисту «The New York Post».

Падение цен на нефть во вторник стало следствием ожиданий, что возобновление диалога может привести к заключению сделки по иранской ядерной программе и последующему открытию судоходства в Ормузском проливе, написали аналитики «Ritterbusch & Associates».

Рынок считает, что худшее уже позади, и ждёт новых переговоров, однако пока это скорее надежды, чем признаки реального прогресса, отметил Сурво Саркар из «DBS Bank». «Нефть на физическом рынке стоит существенно больше, чем фьючерсы», - добавил он.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило сокращение мировых поставок нефти в марте в результате ближневосточного конфликта в 10,1 млн баррелей в сутки (б/с). МЭА ожидает, что в апреле сокращение предложения усугубится.

Организация также пересмотрела прогнозы для рынка на весь 2026 год: теперь она ожидает снижения спроса на нефть на 84 тысячи б/с, предложения - на 1,5 млн б/с. Месяцем ранее МЭА прогнозировало повышение спроса в этом году на 644 тысячи б/с, предложения - на 1,1 млн б/с.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 6,1 млн баррелей. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидали снижения на 1,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17.30 мск.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам, трейдеры ждут нового раунда американо-иранских переговоров.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), колеблется в пределах 0,1% и находится на минимуме с начала марта.

«На рынках растут ожидания, что вскоре конфликт будет завершён, что позволит Белому дому объявить о победе и приступить к стимулированию экономики в преддверии осенних выборов в Конгресс», - отметил аналитик «IG» Тони Сикамор. Кроме того, на этой неделе будет опубликован ряд важных статданных, включая окончательную оценку мартовской инфляции во Франции (в среду) и в еврозоне (в четверг).

Ответ Европейского центрального банка на наблюдающийся инфляционный шок должен быть сдержанным, если темпы роста потребительских цен отклонятся от целевых 2% лишь временно, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава ЦБ Ирландии Габриэль Маклуф.

По состоянию на 9.44 мск за евро давали $1,1787 по сравнению с $1,1796 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3562 против $1,3567 по итогам торгов во вторник. Курс американской валюты в паре с иеной составил к 9.44 мск 158,99 иены по сравнению с 158,79 иены на закрытие предыдущей сессии. Доллар в паре с офшорным юанем торгуется у 6,8149 юаня против 6,8108 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,52/79,7 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 33 копейки, средний курс продажи упал на 73 копейки. Лучшие курсы покупки составили 78-77,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,91-79,01 рубля за доллар.

Китайский юань слабеет в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепляется на фоне дорогой нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,021 рубля (-2,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7 копеек ниже уровня действующего официального курса.