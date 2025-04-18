РЕАБИЛИТАЦИЯ АЛКОЗАВИСИМЫХ: КОГДА ОНА ВОЗМОЖНА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХВ Мурманской области ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты по 80 тысяч рублей к юбилею Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.04.25 10:30

Доллар США слабо меняется к основным мировым валютам

Нефтяные котировки завершили в плюсе торги в четверг и выросли по итогам недели после двухнедельных снижений подряд. Поддержку нефтяному рынку оказали надежды на заключение торгового соглашения между США и ЕС, а также новые американские санкции против Ирана.

Как отмечает finmarket.ru, торги фьючерсами на нефть эталонных марок Brent и WTI марок в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.

По итогам текущей недели обе марки нефти выросли в цене примерно на 5%.

Доллар США слабо меняется к основным мировым валютам в ходе спокойной сессии в пятницу. Активность торгов в течение дня, вероятно, будет низкой, поскольку биржи США и Европы, а также Гонконга и Австралии закрыты в связи со Страстной пятницей.

Доллар с начала года упал почти на 10% к корзине основных мировых валют на фоне неопределенности в отношении внешнеторговой политики США. При этом на этой неделе американская валюта стабилизировалась за счёт надежд на заключение торговых сделок с ЕС и Японией.

США и ЕС должны будут заключить новое торговое соглашение без особых проблем, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп.

«У нас будет не очень много проблем в том, чтобы заключить соглашение с Европой или с кем-либо ещё, потому что у нас есть то, что хотят все», - сказал он в Белом доме на встрече с премьером Италии Джорджей Мелони.

Пара евро/доллар к 9.18 мск торгуется на уровне $1,1377 по сравнению с $1,1367 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару находится на уровне $1,3269 по сравнению с $1,3266 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной составляет 142,34 иены против 142,44 иены в четверг.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,87/88,34 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 12 копеек, средний курс продажи вырос на 47 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 85,2-85,3 рубля за доллар.

Китайский юань понижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль подрастает на ожиданиях внешнеполитического позитива. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0515 рубля (-1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14 копеек ниже уровня действующего официального курса. Чуть позднее юань опустился ниже 11 рублей, что произошло впервые с 19 июня 2024 года. Курс китайской валюты в 10.05 мск составил 10,991 рубля, что на 7,05 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области растёт конкуренция за рабочие места-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо меняется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»