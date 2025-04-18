Нефтяные котировки завершили в плюсе торги в четверг и выросли по итогам недели после двухнедельных снижений подряд. Поддержку нефтяному рынку оказали надежды на заключение торгового соглашения между США и ЕС, а также новые американские санкции против Ирана.

Как отмечает finmarket.ru, торги фьючерсами на нефть эталонных марок Brent и WTI марок в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.

По итогам текущей недели обе марки нефти выросли в цене примерно на 5%.

Доллар США слабо меняется к основным мировым валютам в ходе спокойной сессии в пятницу. Активность торгов в течение дня, вероятно, будет низкой, поскольку биржи США и Европы, а также Гонконга и Австралии закрыты в связи со Страстной пятницей.

Доллар с начала года упал почти на 10% к корзине основных мировых валют на фоне неопределенности в отношении внешнеторговой политики США. При этом на этой неделе американская валюта стабилизировалась за счёт надежд на заключение торговых сделок с ЕС и Японией.

США и ЕС должны будут заключить новое торговое соглашение без особых проблем, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп.

«У нас будет не очень много проблем в том, чтобы заключить соглашение с Европой или с кем-либо ещё, потому что у нас есть то, что хотят все», - сказал он в Белом доме на встрече с премьером Италии Джорджей Мелони.

Пара евро/доллар к 9.18 мск торгуется на уровне $1,1377 по сравнению с $1,1367 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару находится на уровне $1,3269 по сравнению с $1,3266 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной составляет 142,34 иены против 142,44 иены в четверг.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,87/88,34 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 12 копеек, средний курс продажи вырос на 47 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 85,2-85,3 рубля за доллар.

Китайский юань понижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль подрастает на ожиданиях внешнеполитического позитива. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0515 рубля (-1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14 копеек ниже уровня действующего официального курса. Чуть позднее юань опустился ниже 11 рублей, что произошло впервые с 19 июня 2024 года. Курс китайской валюты в 10.05 мск составил 10,991 рубля, что на 7,05 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.