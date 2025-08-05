Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне наращивания добычи странами ОПЕК+ при сигналах ослабления спроса.

Как сообщает finmarket.ru, в минувшие выходные восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить квоты на 547 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырём ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

Между тем, последние статданные из США говорят об ослаблении экономической активности, и аналитики «JPMorgan» отмечают, что риск рецессии в стране велик, особенно с учётом замедления темпов роста спроса на рабочую силу. В то же время власти Китая не спешат принимать новые меры поддержки экономики: политбюро компартии КНР по итогам июльского заседания не объявило о новых стимулах, говорится в обзоре «JPMorgan».

«Фундаментальные факторы указывают на «медвежьи» перспективы нефтяного рынка, поскольку наращивание поставок ОПЕК+ приведёт к избытку предложения с четвёртого квартала», - отмечает аналитик «ING Groep NV» Уоррен Паттерсон.

«Однако ключевым и очень реальным риском для этого сценария является введение вторичных пошлин для покупателей российской нефти», - говорит эксперт, мнение которого приводит «Bloomberg». Накануне президент США Дональд Трамп объявил о намерении существенно повысить пошлины на импорт для Индии, в связи с тем, что страна продолжает покупать нефть в РФ.

Аналитик «Phillip Nova» Приянка Сачдева, однако, считает, что наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ служит буфером на случай потери рынком части российских поставок.

Доллар США слабо укрепляется к евро, и фунту стерлингов на торгах во вторник, стабилен к иене.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры оценивают более чем в 90% шансы на её снижение на 25 базисных пунктов в сентябре, по данным «FedWatch». Неделей ранее такая вероятность оценивалась рынком в 63%.

Аналитики «Goldman Sachs» ожидают, что американский ЦБ опустит ставку три раза подряд по 25 б.п., начиная с сентября. Они также считают возможным, что ФРС снизит ставку сразу на 50 б.п., если августовские данные по рынку труда покажут дальнейший рост безработицы.

Отчёт министерства труда США, обнародованный в минувшую пятницу, показал более слабое, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест в стране в июле. Показатель вырос на 73 тысячи, тогда как эксперты, опрошенные «Trading Economics», прогнозировали повышение на 110 тысяч. Данные за два предыдущих месяца были существенно пересмотрены в сторону снижения. Безработица в США в июле выросла до 4,2% с июньских 4,1%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в понедельник, что время для снижения ставки американским ЦБ приближается, учитывая усиливающиеся сигналы ослабления рынка труда при отсутствии признаков резкого усиления инфляции из-за торговых пошлин. ФРС удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года.

Рынок продолжает следить за ситуацией в торговой сфере.

По состоянию на 9.10 мск евро снизился к доллару на 0,19% и торгуется на уровне $1,1549 по сравнению с $1,1571 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару снизился на 0,05% - до $1,3279 против $1,3285 по итогам торгов в понедельник. Внимание трейдеров направлено на заседание Банка Англии, итоги которого будут подведены в четверг. Рынок ждёт от британского ЦБ снижения базовой ставки на 25 б.п. с текущего уровня в 4,25% годовых.

Стоимость американской валюты к иене в ходе торгов в понедельник составляет 147,08 иены против 147,09 иены накануне. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1856 юаня по сравнению с 7,1834 юаня по итогам предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,12%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,11%. Накануне DXY опустился на 0,4% на фоне возросших ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в связи с сигналами ослабления экономической активности в стране.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,44/85,55 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 79 копеек, средний курс продажи вырос на 55 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,59-81,69 рубля за доллар.

Китайский юань лишь слегка снизился на Московской бирже во вторник утром; рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в ожидании важных геополитических новостей, которые должны поступить позже на этой неделе, полагают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже всего на 0,9 копейки - до 11,0635 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 0,35 копейки ниже уровня действующего официального курса.