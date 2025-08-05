День физкультурника – 2025: в заполярной столице проведут забег в Долине Уюта и акцию ВФСК ГТО40% работающих мурманчан не хватает отпуска, чтобы отдохнуть от работы и стресса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.08.25 10:30

Доллар США слабо укрепляется

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне наращивания добычи странами ОПЕК+ при сигналах ослабления спроса.

Как сообщает finmarket.ru, в минувшие выходные восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить квоты на 547 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырём ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

Между тем, последние статданные из США говорят об ослаблении экономической активности, и аналитики «JPMorgan» отмечают, что риск рецессии в стране велик, особенно с учётом замедления темпов роста спроса на рабочую силу. В то же время власти Китая не спешат принимать новые меры поддержки экономики: политбюро компартии КНР по итогам июльского заседания не объявило о новых стимулах, говорится в обзоре «JPMorgan».

«Фундаментальные факторы указывают на «медвежьи» перспективы нефтяного рынка, поскольку наращивание поставок ОПЕК+ приведёт к избытку предложения с четвёртого квартала», - отмечает аналитик «ING Groep NV» Уоррен Паттерсон.

«Однако ключевым и очень реальным риском для этого сценария является введение вторичных пошлин для покупателей российской нефти», - говорит эксперт, мнение которого приводит «Bloomberg». Накануне президент США Дональд Трамп объявил о намерении существенно повысить пошлины на импорт для Индии, в связи с тем, что страна продолжает покупать нефть в РФ.

Аналитик «Phillip Nova» Приянка Сачдева, однако, считает, что наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ служит буфером на случай потери рынком части российских поставок.

Доллар США слабо укрепляется к евро, и фунту стерлингов на торгах во вторник, стабилен к иене.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры оценивают более чем в 90% шансы на её снижение на 25 базисных пунктов в сентябре, по данным «FedWatch». Неделей ранее такая вероятность оценивалась рынком в 63%.

Аналитики «Goldman Sachs» ожидают, что американский ЦБ опустит ставку три раза подряд по 25 б.п., начиная с сентября. Они также считают возможным, что ФРС снизит ставку сразу на 50 б.п., если августовские данные по рынку труда покажут дальнейший рост безработицы.

Отчёт министерства труда США, обнародованный в минувшую пятницу, показал более слабое, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест в стране в июле. Показатель вырос на 73 тысячи, тогда как эксперты, опрошенные «Trading Economics», прогнозировали повышение на 110 тысяч. Данные за два предыдущих месяца были существенно пересмотрены в сторону снижения. Безработица в США в июле выросла до 4,2% с июньских 4,1%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в понедельник, что время для снижения ставки американским ЦБ приближается, учитывая усиливающиеся сигналы ослабления рынка труда при отсутствии признаков резкого усиления инфляции из-за торговых пошлин. ФРС удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года.

Рынок продолжает следить за ситуацией в торговой сфере.

По состоянию на 9.10 мск евро снизился к доллару на 0,19% и торгуется на уровне $1,1549 по сравнению с $1,1571 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару снизился на 0,05% - до $1,3279 против $1,3285 по итогам торгов в понедельник. Внимание трейдеров направлено на заседание Банка Англии, итоги которого будут подведены в четверг. Рынок ждёт от британского ЦБ снижения базовой ставки на 25 б.п. с текущего уровня в 4,25% годовых.

Стоимость американской валюты к иене в ходе торгов в понедельник составляет 147,08 иены против 147,09 иены накануне. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1856 юаня по сравнению с 7,1834 юаня по итогам предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,12%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,11%. Накануне DXY опустился на 0,4% на фоне возросших ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в связи с сигналами ослабления экономической активности в стране.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,44/85,55 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 79 копеек, средний курс продажи вырос на 55 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,59-81,69 рубля за доллар.

Китайский юань лишь слегка снизился на Московской бирже во вторник утром; рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в ожидании важных геополитических новостей, которые должны поступить позже на этой неделе, полагают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже всего на 0,9 копейки - до 11,0635 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 0,35 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Последнее жильё: Верховный суд Российской Федерации обобщил практику по банкротству граждан
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Средняя цена квадратного метра жилья в Мурманской области составила 47,5 тысячи рублей-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо укрепляется-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»