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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.25 10:30

Доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть слабо опускаются во вторник после подъёма более чем на 2% по итогам предыдущей сессии. Поддержку нефтяному рынку накануне оказала информация о заключении торгового соглашения между США и Евросоюзом, ослабившая опасения трейдеров в отношении перспектив глобальной экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Как отмечает finmarket.ru, подъёму цен также способствовали заявления президента США Дональда Трампа по России. Трамп сообщил, что принял решение сократить срок в 50 дней, который он ранее отвёл для достижения мирного соглашения между РФ и Украиной. Новый дедлайн не будет превышать 10-12 дней, сказал он в понедельник на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Ранее он пообещал ввести пошлины в 100% для покупателей российской нефти и другие санкции, если Москва не заключит мирное соглашение с Киевом до дедлайна.

Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдёт 29-30 июля. Экономисты и инвесторы в основном ждут сохранения базовой процентной ставки американским ЦБ в текущем диапазоне в 4,25-4,5% годовых.

Доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, дешевеет в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,01%.

Накануне DXY подскочил на 1% на информации о заключении торгового соглашения между США и Евросоюзом. Торговая сделка США и ЕС была воспринята экспертами как более благоприятная для американской экономики, чем для европейской, отмечает «Trading Economics». Франция назвала соглашение несбалансированным, а канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что оно может нанести серьёзный ущерб экономике ФРГ.

Пара евро/доллар по данным на 8.55 мск во вторник торгуется на уровне $1,1583 по сравнению с $1,1589 на закрытие предыдущей сессии. Накануне евро подешевел на 1,3% в паре с долларом. Условия торгового соглашения между США повышают энтузиазм инвесторов в отношении долларовых активов, отмечает аналитик «Saxo Bank» Джон Харди. Курс евро может опуститься до $1,15 и даже ниже $1,14, если пятничные данные по американскому рынку труда окажут поддержку доллару, говорит Харди, мнение которого приводит «The Wall Street Journal».

Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы, которое пройдёт 29-30 июля. Экономисты и инвесторы в основном ожидают сохранения базовой процентной ставки американским ЦБ в текущем диапазоне в 4,25-4,5% годовых на предстоящем заседании, при этом шансы на смягчение политики ФРС в сентябре оцениваются более чем в 60%.

Курс фунта к доллару опустился в ходе торгов до $1,3350 с $1,3356 накануне. Стоимость американской валюты к иене снизилась до 148,22 иены со 148,53 иены на закрытие предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1804 юаня по сравнению с 7,1820 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,01/85,49 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 177 копеек, средний курс продажи вырос на 53 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,99-82,09 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно подрастает в начале торгов на Московской бирже. Рубль продолжает дешеветь на внутреннем валютном рынке, отыгрывая как сохраняющиеся геополитические риски, так и очередное понижение ключевой ставки ЦБ на июльском заседании, что в целом снижает привлекательность вложений в рублевые активы. По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Московской бирже на 11,35 копейки - до 11,455 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 33,41 копейки выше уровня действующего официального курса.

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