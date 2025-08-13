Доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного ожиданиями окончания летнего периода пикового спроса на топливо.

Как сообщает finmarket.ru, нефть подешевела накануне несмотря на новости о продлении США и Китаем «тарифного перемирия» на 90 дней. Кроме того, во вторник стало известно, что инфляция в Штатах в июле осталась на уровне предыдущего месяца и составила 2,7%, хотя опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидали ускорения до 2,8%.

Сигналы о стабилизации инфляции повышают вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы на сентябрьском заседании, а ослабление внешнеторговой напряженности является позитивным фактором для прогнозов спроса на топливо.

Между тем ОПЕК сохранила без изменений прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила оценку его увеличения в 2026 году, понизив при этом прогноз роста поставок нефти из США и других стран, не входящих в ОПЕК+, в следующем году.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,5 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 300 тысяч баррелей.

Курс доллара США стабилен в паре с иеной, а также слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов утром в среду, трейдеры оценивают статданные об американской инфляции.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,04%.

Накануне стало известно, что потребительские цены (индекс CPI) в США в июле увеличились на 2,7% в годовом выражении, как и в июне. При этом аналитики ожидали ускорения до 2,8%. Теперь рынок оценивает вероятность снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы на сентябрьском заседании примерно в 90%.

Дополнительное давление на Федрезерв оказывает президент США Дональд Трамп, накануне в очередной раз призвавший главу ЦБ Джерома Пауэлла снизить процентные ставки. Он президент сказал, что «подумывает о крупном иске против Пауэлла из-за его ужасной и крайне некомпетентной работы» по управлению масштабным ремонтом зданий ФРС.

Позднее на этой неделе будут опубликованы данные о промышленном производстве и розничных продажах в США за июль. Аналитики в среднем прогнозируют рост розничных продаж на 0,5% относительно июня и сохранение промпроизводства на уровне прошлого месяца.

Евро по данным на 9.24 мск стоит $1,1686 по сравнению с $1,1676 на закрытие торгов во вторник, евро прибавляет 0,1%. Фунт стерлингов также дорожает примерно на 0,1% и торгуется на уровне $1,3509 по сравнению с $1,3499 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены составляет 147,82 иены против 147,84 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань стабильна и торгуется на уровне 7,1812 юаня.

Китайский юань лишь незначительно укрепляется на Московской бирже утром в среду, рубль почти не меняется на фоне стабильной нефти. Внимание рынка при этом по-прежнему направлено на анонсированную встречу президентов США и РФ на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,061 рубля (+0,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,1 копейки выше уровня действующего официального курса.