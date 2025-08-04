Нефтяные цены опускаются сегодня, решение ОПЕК+ об очередном наращивании добычи усилило опасения в отношении избытка предложения на рынке, в то время как статданные из США указывают на ослабление экономики.

Как сообщает finmarket.ru, восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить квоты по добыче на 547 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырём ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

По итогам прошлой недели как Brent, так и WTI, подорожали на 3%.

Данные Минтруда США, обнародованные в пятницу, показали более слабое, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест в стране в июле. Показатель вырос на 73 тысячи, тогда как эксперты, опрошенные «Trading Economics», прогнозировали рост на 110 тысяч. Кроме того, данные за два предыдущих месяца были существенно пересмотрены в сторону снижения. Безработица в США в июле повысилась до 4,2% с июньских 4,1%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в прошлом месяце уменьшился до 48 пунктов по сравнению с 49 пунктами в июне. Аналитики ожидали его повышения до 49,5 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. ISM Manufacturing находился ниже этой отметки пятый месяц подряд.

«Резкое охлаждение рынка труда и максимальный за девять месяцев спад активности в производственном секторе указывают на возможность снижения спроса на нефть», - говорится в обзоре аналитиков «ANZ Research», который цитирует «The Wall Street Journal».

Доллар США слабо укрепляется к евро и иене на торгах в понедельник, стабилен в паре с фунтом стерлингов. Американская валюта резко подешевела в минувшую пятницу после выхода статданных, показавших резкое ослабление экономики США.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в прошлом месяце уменьшился до 48 пунктов по сравнению с 49 пунктами в июне. Аналитики ожидали его повышения до 49,5 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. ISM Manufacturing находится ниже этой отметки пять месяцев подряд.

Президент США Дональд Трамп уволил главу Бюро статистики Минтруда Эрику Макэнтарфер вслед за выходом статданных в пятницу. Он обвинил Макэнтарфер, назначенную предыдущим президентом США Джо Байденом, в фальсификации статистики по занятости. Однако никаких доказательств в поддержку утверждений Трампа о манипуляции данными со стороны Бюро статистики Минтруда, которое также занимается статистикой по потребительским ценам и ценам производителей, не представлено.

В воскресенье Трамп сообщил журналистам, что выдвинет кандидата на пост нового главы Бюро статистики, а также на должность следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшие дни.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 80% вероятность снижения базовой процентной ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в сентябре.

Трамп постоянно критикует нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла, требуя от него снижения базовой процентной ставки. Американский ЦБ удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года.

По состоянию на 9.28 мск за евро давали $1,1564 по сравнению с $1,1587 на закрытие предыдущей сессии. В пятницу евро подорожал на 1,5% в паре с долларом. Курс фунта к доллару составил $1,3270 против $1,3279 по итогам торгов 1 августа, когда фунт укрепился на 0,6%. Стоимость американской валюты к иене повысилась к 9.28 мск до 147,81 иены с 147,40 иены в пятницу. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1811 юаня по сравнению с 7,1920 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,17/86,67 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 41 копейку, средний курс продажи вырос на 153 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83-83,1 рубля за доллар.

Китайский юань лишь слегка подрастает в начале торгов на Московской бирже. Рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики после волатильных торгов предыдущей недели на фоне влияния противоречивых факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, с одной стороны, и высоких мировых цен на нефть, с другой стороны, полагают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Московской бирже всего на 0,25 копейки - до 11,0665 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 2,34 копейки ниже уровня действующего официального курса.