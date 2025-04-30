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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.25 10:30

Доллар США слабо укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть продолжают снижаться и завершают апрель максимальным падением более чем за три года на фоне опасений, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к ослаблению глобальной экономики и спроса на энергоресурсы.

Как отмечает finmarket.ru, давление на рынок в среду оказали данные о снижении деловой активности в промышленном секторе Китая.

Кроме того, оценки Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,76 млн баррелей.

В апреле Brent потеряла в цене 15%, WTI - 16%. Снижение котировок в этом месяце является максимальным с ноября 2021 года, отмечает «Reuters».

Доллар США слабо укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в среду.

Трейдеры ждут ряда важных статданных, которые выйдут позднее в течение дня, в том числе, докладов о динамике ВВП еврозоны и США за первый квартал. Кроме того, в среду будут обнародованы мартовские данные о доходах и расходах американцев, которые включают ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,02%.

Пара евро/доллар по данным на 9.15 мск в среду торгуется на уровне $1,1375 по сравнению с $1,1387 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару опустилась до $1,3389 с $1,3409 накануне. Курс доллара в паре с иеной увеличился в ходе торгов до 142,64 иены со 142,35 иены по итогам предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,3/87,17 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 31 копейку, средний курс продажи вырос на 7 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84-84,1 рубля за доллар.

Китайский юань повышается на Московской бирже утром в среду, рубль опускается на фоне активно дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2195 рубля (+4,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,79 копейки выше уровня действующего официального курса.

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