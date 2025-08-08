Доллар США слабо укрепляется к основным мировым валютам

Нефть слабо дешевеет сегодня с утра, но завершает неделю максимальным снижением с конца июня в связи с опасениями инвесторов в отношении возможных последствий американских пошлин для мировой экономики. С начала этой недели цены на нефть опустились примерно на 5%.

Как сообщает finmarket.ru, в четверг вступили в действие американские пошлины для ряда торговых партнёров США. В связи с этим трейдеры опасаются ослабления глобальной экономической активности и спроса на нефть, отмечают эксперты «ANZ Bank». Это происходит на фоне продолжающегося наращивания добычи странами ОПЕК+.

Введение Вашингтоном дополнительных пошлин в 25% для Индии в связи с закупками российской нефти сдержало снижение рынка на текущей неделе. Однако президент США Дональд Трамп допустил возможность отмены этих пошлин в случае украинского урегулирования.

Внимание трейдеров направлено на готовящуюся встречу президентов США и России. Трамп заявил в четверг, что решение об установленном им дедлайне по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от того, какие действия предпримет Президент РФ Владимир Путин.

«Позитивные сигналы относительно переговоров США и России, а также планы непосредственной встречи Трампа и Путина, ослабили опасения сокращения поставок российской нефти на мировой рынок, что привело к резкому сокращению премии за геополитический риск к ценам на нефть», - говорит аналитик «SDIC Essence Futures Co.» Гао Миньюй, слова которой приводит «Bloomberg».

Настрой участников нефтяного рынка может стать более «медвежьим», учитывая пессимистичные сигналы в отношении баланса спроса и предложения, особенно на фоне завершения пикового сезона летнего спроса, отмечает эксперт.

В ходе сегодняшних торгов доллар США немного укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене. Трейдеры следят за новостями в сфере мировой торговли после вступления в силу в четверг американских пошлин для ряда торговых партнёров США.

Внимание трейдеров также направлено на ситуацию вокруг Федеральной резервной системы (ФРС). Вчера президент США Дональд Трамп сообщил, что выбрал Стивена Мирана, возглавляющего совет экономических консультантов Белого дома, в качестве кандидата на вакантный пост в совете управляющих американского ЦБ. Трамп сообщил, что Миран займёт вакантный пост в совете управляющих ФРС до окончания этого срока в январе. «Тем временем мы продолжим поиск постоянного кандидата на эту должность», - заявил он.

«Миран жёстко критиковал политику Федрезерва, и вероятно, будет выступать за снижение ставки, - отмечает аналитик «NAB» Тапас Стрикленд. - Его номинация повышает вероятность того, что американский ЦБ опустит ставку по крайней мере дважды до конца этого года».

Накануне Bloomberg сообщил со ссылкой на информированные источники, что член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер становится фаворитом советников Трампа среди претендентов на пост следующего председателя американского ЦБ.

По состоянию на 9.28 мск за евро давали $1,1648 по сравнению с $1,1666 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару опустился до $1,3429 с $1,3444 накануне. В четверг Банк Англии снизил ставку на 25 базисных пунктов, до 4% годовых, как и ожидали аналитики. За снижение ставки проголосовали пятеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), а четверо выступили за её сохранение на прежнем уровне.

Стоимость американской валюты к иене увеличилась до 147,33 иены с 147,14 иены на закрытие предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1848 юаня по сравнению с 7,1809 юаня по итогам предыдущей сессии.

Китайский юань слегка подрос в начале торгов на Московской бирже в пятницу утром, рубль немного снизился на старте торгов в рамках коррекции после умеренного укрепления накануне на ожиданиях скорой личной встречи президентов России и США, что даёт некоторую надежду на возможное начало мирного урегулирование конфликта вокруг Украины; некоторое давление на курс нацвалюты оказывают и снижающиеся цены на нефть. По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Московской бирже на 4,05 копейки - до 11,031 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 1,4 копейки выше уровня действующего официального курса.