Нефтяные цены повышаются с утра, но завершают неделю в значительном минусе.

Как отмечает finmarket.ru, режим прекращения огня между Ираном и Израилем держится, что ослабляет опасения трейдеров в отношении возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока. Между тем данные из США показывают рост спроса на топливо в ходе летнего автомобильного сезона.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,836 млн баррелей, бензина - на 2,075 млн баррелей, дистиллятов - на 4,066 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны.

С начала этой недели Brent подешевела на 12%, WTI - на 11%.

«Нефтяной рынок завершает бурную неделю, в ходе которой он с поразительной скоростью сбросил всю премию за риск, связанную с войной на Ближнем Востоке, - отмечает главный аналитик «Phillip Nova Pte» в Сингапуре Приянка Сачдева. - Обстановка в регионе становится менее напряжённой, и внимание трейдеров переключается на торговые переговоры и решения ОПЕК».

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе выступления в Белом доме в четверг, что Вашингтон подписал торговое соглашение с Пекином. Министр торговли США Говард Латник пояснил «Bloomberg TV», что подписание, которое упоминал Трамп, состоялось два дня назад. Оно закрепило договоренности по тарифам, достигнутые США и Китаем на переговорах в Женеве в мае и в Лондоне в июне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами, добавил Латник.

На следующие выходные запланировано очередное заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение относительно объёмов добычи в августе.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо укрепляется в паре с евро, стабилен к фунту стерлингов и иене.

Накануне DXY упал до минимума с февраля 2022 года на информации СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп может назвать имя следующего руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) заблаговременно.

Трамп думает о том, чтобы объявить преемника Пауэлла, срок службы которого на посту главы ФРС истекает в мае 2026 года, уже в сентябре-октябре или даже летом текущего года, сообщила «The Wall Street Journal». Это довольно рано, так как обычно имя следующего главы Федрезерва называется за три-четыре месяца до истечения полномочий предыдущего.

Преждевременное объявление позволит выбранному кандидату влиять на прогнозы инвесторов относительно будущих изменений базовой процентной ставки и ослабит нынешний «ястребиный» настрой ФРС, отмечает газета.

«Попытка столь прямого давления на ЦБ не вызывает одобрения у инвесторов», - говорит аналитик «Bannockburn Capital Markets» Марк Чандлер, слова которого приводит «WSJ».

Газета «Financial Times» сообщила позднее в четверг со ссылкой на Белый дом, что принятия решения относительно кандидатуры следующего главы американского ЦБ в ближайшее время не планируется.

Тем не менее, ожидания трейдеров, что ФРС может опустить ставку раньше, чем предполагалось прежде, усиливаются. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её снижения в сентябре оценивается рынком в 93%, по данным «CME».

По состоянию на 9.07 мск за евро давали $1,1686 по сравнению с $1,1701 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составил на то же время $1,3723 против $1,3728 по итогам торгов в четверг. Накануне стоимость доллара к евро и фунту опускалась до минимумов с осени 2021 года. Курс американской валюты в паре с иеной составила 144,48 иены по сравнению с 144,42 иены накануне. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1675 юаня по сравнению с 7,1639 юаня на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,85/84,2 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 23 копейки, средний курс продажи вырос на 79 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,49-80,59 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль умеренно дешевеет перед выходными днями. Поддержку ему продолжает оказывать подготовка экспортёров к налоговым выплатам. В понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9595 рубля (+4,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,52 копейки выше уровня действующего официального курса.