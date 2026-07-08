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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.26 10:30

Доллар США слегка дешевеет к евро, дорожает к иене и стабилен к фунту

Цены на нефть продолжают расти с утра, инвесторы оценивают геополитическую обстановку и неофициальные данные о запасах в США.

Как сообщает finmarket.ru, США нанесли очередные авиаудары по Ирану и вновь ввели в действие меры, блокирующие продажу Тегераном нефти на мировых рынках. Ранее произошла серия атак на суда, следовавшие через Ормузский пролив, включая катарский газовоз и саудовский нефтяной танкер.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились на 399 тысяч баррелей. При этом эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,5 млн баррелей, отмечает «Trading Economics». API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут обнародованы в 17.30 мск в среду.

В ходе сегодняшних торгов курс американского доллара умеренно снижается к евро, стабилен к фунту стерлингов и повышается в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,07%.

Некоторую поддержку американской валюте как защитному активу оказывают новости об очередных авиаударах США по Ирану, последовавших за атаками на суда в Ормузском проливе. Эскалация стимулирует рост цен на нефть и подстегивает общие инфляционные опасения, повышая вероятность подъёма процентных ставок.

Рынки оценивают вероятность повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре в 50% против 46% днем ранее, пишет «Trading Economics».

Сегодня будет опубликован протокол июньского заседания ФРС, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил ставки на уровне 3,5-3,75%, однако продемонстрировал более «ястребиный» настрой. Это было первое заседание после вступления в должность нового председателя Федрезерва Кевина Уорша.

Накануне также стало известно, что дефицит внешнеторгового баланса США в мае увеличился до $77,6 млрд - максимума с марта прошлого года.

По состоянию на 9.14 мск за евро давали $1,1418 по сравнению с $1,1412 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта составил на то же время $1,3357 против $1,3359 по итогам торгов во вторник. Стоимость доллара в паре с японской валютой выросла к 9.13 мск до 162,27 иены против 162,10 иены накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,74/80,78 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 45 копеек, средний курс продажи упал на 126 копеек. Лучшие курсы покупки составили 79,4-79,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,74-79,84 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепляется на фоне активно дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2495 рубля (-3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,27 копейки выше уровня действующего официального курса.

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