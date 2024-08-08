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Мурманская область. Арктика (16+)08.08.24 10:30

Доллар США снижается к большинству основных мировых валют

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в четверг после активного подъёма днём ранее, вызванного данными о сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах.

Как стало известно накануне, пишет finmarket.ru, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,73 млн баррелей. Снижение было зафиксировано по итогам шестой недели подряд и превысило прогноз опрошенных «S&P Global Commodity Insights» аналитиков, предусматривавший сокращение запасов нефти на 0,7 млн баррелей.

При этом резервы бензина выросли на 1,34 млн баррелей, дистиллятов - на 949 тысяч баррелей. Эксперты ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей и 0,7 млн баррелей соответственно.

«Накануне был ещё один сильный день для мировых цен на нефть, которые продолжают восстанавливаться после обвала в пятницу и понедельник. Это связано с общей ситуацией на рынке, где опасения рецессии, вызвавшие волатильность в начале недели, несколько спали», - написал аналитик «Еchneider Electric» Робби Фрейзер. 

Доллар США сегодня снижается к большинству основных мировых валют. Инвесторы всё более скептично смотрят на перспективы экстренного вмешательства Федеральной резервной системы (ФРС) в ситуацию на рынках путём снижения ставки на внеочередном заседании, пишет «Тrading Economics». Теперь участники рынка скорее расценивают обвал акций и других рисковых активов в начале недели как чрезмерную реакцию на слабые статданные и ждут от Федрезерва снижения ставки на 50 базисных пунктов на плановом заседании в сентябре.

Глава «Goldman Sachs» Давид Соломон накануне отметил в интервью «Bloomberg», что он не ждёт от ФРС изменения ставок раньше сентября.

Как показал протокол июльского заседания Банка Японии, на котором ключевая процентная ставка была повышена до 0,25% с 0-0,1%, некоторые члены руководства ЦБ видят необходимость в дальнейшем повышении стоимости заимствований.

Кроме того, в четверг стало известно, что профицит счета текущих операций Японии в июне сократился до 1,53 трлн иен с 2,85 трлн иен месяцем ранее.

Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что центробанк продолжает внимательно следить за повышательными инфляционными рисками и не будет колебаться по части увеличения процентных ставок в случае необходимости. «Я знаю, что это не те слова, которые люди хотя услышать. Но альтернатива, а именно устойчиво высокая инфляция, ещё хуже», - сказала она.

По состоянию на 9.40 мск евро вырос к доллару на 0,15% и торгуется на уровне $1,0938 по сравнению с $1,0922 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,74/89,39 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 54 копейки, средний курс продажи вырос на 71 копейку. Лучшие курсы покупки составили 87-86,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87,78-87,88 рубля за доллар.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчётов «завтра» по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,35 копейки и составил 11,8129 рубля. Минимальный курс юаня составил 11,761 рубля, максимальный - 11,8585 рубля.

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