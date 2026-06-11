Доллар США снижается к евро и фунту, стабилен к иене

Цены на нефть повышаются на фоне очередных сигналов эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Американские военные в ночь на четверг нанесли удары по территории Ирана.

Как пишет finmarket.ru, ссылаясь на данные портала «Axios», их военные источники сообщили, что все цели, которые были атакованы, находились на юге страны. В их число входили системы противовоздушной обороны, радары, а также подразделения командования и управления беспилотными летательными аппаратами.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что удары по иранским целям завершены по указанию верховного главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил Тегерану ещё более мощными ударами, если он не заключит сделку с Вашингтоном.

Иран на фоне новых ударов США в четверг объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех судов.

«События на Ближнем Востоке показывают, что до заключения сделки всё ещё далеко и поставки энергоресурсов из Персидского залива останутся серьёзно ограниченными», - отмечают аналитики «ING».

Отчёт министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,228 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 801 тысячу баррелей. Товарные запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 186 тысяч баррелей, дистиллятов - уменьшились на 200 тысяч баррелей.

А в это время доллар США слабо дешевеет к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, стабилен в паре с иеной.

Сигналы новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке усиливают опасения роста глобального инфляционного давления, поскольку цены на нефть остаются высокими из-за блокировки поставок из стран Персидского залива.

Отчёт министерства труда США, опубликованный накануне, показал ускорение темпов роста потребительских цен (индекс CPI) в стране в мае до максимальных с апреля 2023 года 4,2% в годовом выражении против 3,8% месяцем ранее. Темпы инфляции совпали с ожиданиями аналитиков, что несколько успокоило трейдеров, опасавшихся ещё более резкого их ускорения.

В четверг будут обнародованы данные о динамике цен производителей в США за май - ещё один важный показатель инфляции.

Рынок ждёт по крайней мере одного повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов до конца текущего года.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, поднимет ключевые ставки уже на заседании в четверг. Ставка по депозитам будет повышена на 25 базисных пунктов - до 2,25%, прогнозируют опрошенные «Trading Economics» эксперты.

Повышения ставки ждут в этом месяце и от Банка Японии. Его следующее заседание запланировано на 15-16 июня. В среду стало известно, что глава японского ЦБ Кадзуо Уэда госпитализирован и, скорее всего, пропустит ближайшее заседание регулятора.

По состоянию на 9.12 мск евро вырос к доллару на 0,09% и торгуется на уровне $1,1545 по сравнению с $1,1535 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта также увеличился на 0,09% - до $1,3380 против $1,3368 в среду.

Стоимость американской валюты в паре с иеной составляет 160,55 иены, как и накануне.

Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,7774 юаня по сравнению с 6,7841 юаня на закрытие предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,05%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,18/77,04 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 59 копеек, средний курс продажи вырос на 15 копеек. Лучшие курсы покупки составили 75,2-75,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 74,99-75,09 рубля за доллар.

Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль растёт на фоне находящихся на высоких уровнях котировок нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,5705 рубля (-1,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,2 копейки ниже уровня действующего официального курса.