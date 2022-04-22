Нефтяные котировки опускаются в ходе утренних торгов в пятницу после роста накануне и могут завершить эту неделю снижением примерно на 4% из-за опасений замедления роста мировой экономики и спроса на топливо.

Как отмечает finmarket.ru, главным негативным фактором для рынка нефти на уходящей неделе стало ухудшение Международным валютным фондом прогноза роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%.

Кроме того, Всемирный банк понизил прогноз роста глобального ВВП в текущем году до 3,2%. В январе он ожидал роста мировой экономики на 4,1%.

Особое опасение трейдеров вызывает вспышка COVID-19 в Китае, крупнейшем в мире импортере энергоносителей. Распространение вируса и призванные сдержать его локдауны замедляют экономический рост и спрос на топливо в стране.

Тем временем определенную поддержку котировкам оказали перебои с поставками сырья из Ливии, где на фоне политических протестов добыча сократилась примерно на 500 тысяч баррелей в сутки. Также рынок оценивает перспективы отказа Европы от российской нефти.

А в это время доллар США снижается к евро и иене, трейдеры оценивают последнее перед майским заседанием Федрезерва публичное выступление председателя американского центробанка Джерома Пауэлла. Курс доллара по отношению к иене немного снижается, а с начала недели вырос на 1,52% на перспективах повышения учётной ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,85/84,85 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 70 копеек, средний курс продажи упал на 2,72 рубля.