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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.25 10:30

Доллар США снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу после заметного снижения накануне.

Как отмечает finmarket.ru, падению нефтяных цен в четверг способствовали растущие ожидания заключения соглашения между США и Ираном, которое может повлечь за собой отмену санкций против иранского энергетического сектора и увеличение предложения нефти на рынке. О том, что стороны близки к заключению сделки, в четверг заявил президент США Дональд Трамп.

«Немедленное снятие санкций после заключения ядерной сделки высвободит на мировой рынок дополнительно 800 тысяч баррелей иранской нефти», - отметил аналитик «SEB» Оле Хвалбю.

Поддержу котировкам фьючерсов на нефть оказывают надежды на нормализацию торговых отношений между США и Китаем. Страны договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней и продолжат вести переговоры. Опасения того, что торговая война между Вашингтоном и Пекином может привести к замедлению экономического роста и ослаблению спроса на энергоносители оказывали негативное влияние на настроения участников рынка последние месяцы.

Доллар США снижается к евро, фунту стерлингов и японской иене утром в пятницу. Повышательный импульс, который доллар получал от оптимизма в связи со снижением взаимных пошлин США и Китаем, несколько угас, уступив место обеспокоенности ослаблением потребительской активности в Штатах после выхода экономических данных.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле сократились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это первое снижение показателя с октября 2023 года и самое значительное за пять лет (с апреля 2020 года). Падение стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным «Trading Economics». По сравнению с апрелем прошлого года индекс PPI увеличился на 2,4%, показав минимальный прирост за семь месяцев.

Розничные продажи в США в апреле выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца. В марте, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 1,7%. Аналитики в среднем не прогнозировали его изменения. В годовом сравнении рост розничных продаж в США в апреле составил 5,2%, как и месяцем ранее.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл отметил, что сложившаяся в экономике ситуация указывает на то, что центральному банку, возможно, придётся столкнуться с внезапными потрясениями в сфере предложения в ближайшие годы. Долгосрочные процентные ставки сейчас существенно выше, чем в десятилетний период после глобального финансового кризиса 2007-8 годов, сказал он, выступая на конференции в четверг. «Более высокие реальные ставки также могут отражать возможность того, что инфляция в будущем может оказаться более волатильной, чем в 2010-е годы», - предупредил Пауэлл.

По состоянию на 9.05 мск евро вырос к доллару на 0,19% и торгуется на уровне $1,1208 по сравнению с $1,1187 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару увеличилась на 0,13% и составляет $1,3322 против $1,3305 накануне. Курс доллара в паре с иеной опустился на 0,27% - до 145,28 иены с 145,67 иены на закрытие рынка в четверг. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1963 юаня против 7,2050 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,7/87,09 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 21 копейку, средний курс продажи вырос на 49 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,99-84,09 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Участники рынка при этом находятся в ожидании новостей относительно возобновления в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров, первая встреча в рамках которых намечена на утро пятницы. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,141 рубля (+2,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,67 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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