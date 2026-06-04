Доллар США снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть снижаются после роста накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров при посредничестве Вашингтона и намерены «возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности на неделе, начинающейся 22 июня, с целью достижения всеобъемлющего соглашения».

Как пишет finmarket.ru, тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что пока доволен ходом переговоров с Ираном по урегулированию конфликта. При этом, говоря о шансах на заключение соглашения, глава Белого дома не исключил как позитивный, так и негативный вариант развития событий. «Может быть, ничего не будет. А может, все будет успешно, и тогда есть шансы на успех к концу этой недели», - сказал он.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что контакты Ирана с США не прерваны. «Наши контакты с американцами не прерваны, но прогресса в переговорах также не достигнуто», - заявил он.

Между тем Палата представителей Конгресса США в среду поддержала резолюцию, призванную заставить американского президента прекратить удары по Ирану. Это была четвертая попытка законодателей ограничить полномочия Трампа в отношении Ирана. Теперь резолюция должна поступить на рассмотрение в Сенат.

Нефтяной рынок, вероятно, будет и впредь чутко реагировать на геополитические новости и сообщения относительно прогресса в переговорах между США и Ираном, полагает аналитик «Kudotrade» Константинос Хрисикос.

«Любой реальный прорыв и нормализация условий экспорта из стран Ближнего Востока могут подтолкнуть цены на нефть к снижению, однако продолжающиеся перебои в поставках будут оказывать им поддержку», - написал эксперт.

Международное энергетическое агентство ранее на этой неделе вновь выступило с предупреждением, что мировые запасы нефти могут достичь критически низкого уровня в летний период пикового спроса, если сокращение резервов будет продолжаться нынешними темпами.

«Запасы нефти обеспечили нефтяному рынку своего рода подушку безопасности», - отметили аналитики ING. «Однако, даже если мы увидим скорое возобновление судоходства через Ормузский пролив, восстановление поставок будет медленным и постепенным. Это говорит о том, что резервы, вероятно, продолжат уменьшаться и в третьем квартале, создавая повышательные риски для цен», - говорится в аналитической записке банка.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,974 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Курс американского доллара сегодня слабо снижается к евро, фунту стерлингов и иене. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), и более широкий WSJ Dollar Index теряют по 0,1%.

DXY держится вблизи двухмесячного максимума. Доллар продолжает получать поддержку благодаря высокому спросу на защитные активы на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке, а также росту ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что пока доволен ходом переговоров с Ираном по урегулированию конфликта. При этом, говоря о шансах на заключение соглашения, глава Белого дома не исключил как позитивный, так и негативный вариант развития событий. «Может быть, ничего не будет. А может, все будет успешно, и тогда есть шансы на успех к концу этой недели», - сказал он.

Подорожание энергоресурсов оказывает повышательное давление на инфляцию, усиливая опасения относительно того, что Федрезерв может отказаться от снижения базовой процентной ставки и даже повысить её в этом году.

Рынок труда США продолжает демонстрировать устойчивость. Опубликованный накануне отчёт «ADP Research» показал максимальное с января 2025 года повышение числа рабочих мест в частном секторе экономики США в мае - на 122 тысячи. Опрошенные «Trading Economics» эксперты в среднем ожидали роста на 117 тысяч.

Тем временем ценовой компонент индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) указал на сохранение высокого проинфляционного давления в стране, поднявшись в мае до максимума с августа 2022 года на отметке 71,3 пункта против 70,7 пункта месяцем ранее.

Рост ценового компонента индекса ISM до четырехлетнего максимума в мае напоминает нам о том, что повышательное давление на цены никуда не делось, отметил аналитик «StoneX» Мэтт Симпсон.

Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан заявила в среду, что считает «нейтральной или, возможно, даже несколько мягкой» денежно-кредитную политику американского ЦБ с учётом текущей ситуации с инфляцией. Она отметила, что расходы потребителей остаются устойчивыми. «Это говорит о том, что ДКП не сдерживает экономический рост», - сказала Логан, выступая на мероприятии в штате Техас. «Меня всё больше беспокоит то, что в конце года может потребоваться повышение процентной ставки для полного восстановления ценовой стабильности и приведения в баланс компонентов нашего двойного мандата», - добавила она.

Вероятность повышения базовой ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца текущего года теперь оценивается рынком в 85% против 60% неделей ранее, отмечает «Trading Economics».

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил накануне, что, что риски ускорения инфляции в Японии выглядят «более значительными и, вероятно, реализуются раньше», исходя из имеющейся на данный момент статистики и информации от участников рынка. Уэда отметил, что японскому ЦБ следует продолжить повышение ключевой ставки в ответ на развитие ситуации в экономике, а также с учетом динамики инфляции.

Это замечание укрепило ожидания, что японский регулятор может ужесточить ДКП на ближайшем заседании. Трейдеры оценивают в 85% шансы на повышение ставки Банка Японии на 25 б.п. в мае.

Евро по данным на 9.32 мск вырос на 0,12% и торгуется на уровне $1,1611 по сравнению с $1,1597 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта поднялся на 0,09% - до $1,3430 с $1,3418 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной снизилась на 0,12% - до 159,87 иены против 160,07 иены по итогам предыдущей сессии. В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 6,7763 юаня по сравнению с 6,7802 юаня на закрытие рынка в среду.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,78/77,4 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 119 копеек, средний курс продажи упал на 99 копеек. Лучшие курсы покупки составили 76,3-76,2 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 76,5-76,6 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль опускается на фоне негативной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9165 рубля (+5,65 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,03 копейки выше уровня действующего официального курса.